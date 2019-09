Els Ramons i les Ramones es troben a la Garriga

"El sopar serveix per constatar que cada cop es posa menys el nom de Ramon als nens". Ho explica Ramon Ferrandis, un dels impulsors del sopar de Ramons i Ramones que, per desè any, s'ha fet aquest divendres a la Garriga (Vallès Oriental). Una vintena de persones s'han tornat a trobar al restaurant La Garrafa en una cita que destaquen que simplement es produeix "per passar una bona estona".Ferrandis explica al'origen d'aquesta trobada: "Un dia sortia d'esmorzar i em trobo caminant pel carrer dos Ramons més. I en passa un quart. Tot seguit, un conegut ens va fer adonar que érem quatre Ramons junts. I d'aquí va sorgir la idea".La cita té lloc el primer divendres precisament després de Sant Ramon al cèntric restaurant La Garrafa. En algunes ocasions han arribat a ser 40 i s'han anat adaptant les normes per assistir-hi: ara hi poden anar persones que es diguin Ramon de cognom i fins i tot les parelles. La majoria són de la Garriga, però s'hi pot sumar qualsevol que compleixi els requisits. A més, solen completar el sopar amb la presència d'algun convidat il·lustre que parli o reflexioni sobre temes concrets. Amb una condició: que es digui Ramon. Fins ara han comptat amb la presència de noms il·lustres al Vallès Oriental com Ramon Daví, Ramon Aumedes, Ramon Mora o Ramon Parellada.La cita continuarà l'any que ve. Ja tenen la data: el 4 de setembre del 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor