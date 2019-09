Troben una granada, la fiquen al cistell dels bolets i la porten amb cotxe a un refugi

Especialistes en desactivació d'explosius dels Mossos d'Esquadra han detonat aquest divendres una granada de mà de la Guerra Civil que uns boletaires han trobat i han portat fins a un refugi.Una dona que estava buscant bolets, segons el portal 3/24 , ha trobat l'explosiu a Sant Joan de l'Erm i l'ha portat amb una altra persona al refugi La Basseta, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). La parella ha tingut una ocurrència sorprenent: ha guardat la granada a dins del cistell dels bolets, ha agafat el cotxe i ha fet tres quilòmetres per pistes forestals.El responsable del refugi, en veure la granada, ha posat el crit al cel i ha avisat els Mossos. Però les imprudències no han acabat aquí: els boletaires han enterrat l'artefacte en una zona propera, amb una branqueta a sobre per senyalitzar el lloc.Els Mossos han rebut l'avís poc abans de les 14.30 hores i tècnics especialistes en desactivació d'explosius (Tedax) han revisat la zona i han comprovat que la granada, de la Guerra Civil, estava carregada. Llavors han fet detonar l'artefacte sobre les 19.00 hores a la mateixa àrea, per minimitzar el moviment de l'explosiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor