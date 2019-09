L'alcalde de Terrassa lamenta que membres del PSC amaguin haver anat a veure els presos

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (Tot per Terrassa), lamenta que hi hagi membres del PSC que hagin anat a veure els presos independentistes i "no ho hagin explicat". L'exsocialista considera que en aquest país "s'hauria de començar a demostrar més sensibilitat en públic" i fa una crida a separar "l'àmbit polític de l'humà".Ballart ho ha explicat en una entrevista amb l'ACN, en què ha revelat que en les properes setmanes anirà al centre penitenciari de Lledoners a visitar l'exconseller i exregidor egarenc, Josep Rull. El batlle també ha considerat que convocar eleccions seria una "resposta convenient" en cas que la sentència del Tribunal Suprem fos condemnatòria.Jordi Ballart assegura que fa temps que s'hagués volgut desplaçar al centre penitenciari de Lledoners per veure Josep Rull però indica que fins ara no li ha estat possible. "Va ser regidor durant molts anys i ha tingut i té una relació personal amb molta gent de la ciutat", indica Ballart."No tinc cap inconvenient en anar-hi i dir-ho", assegura el batlle que afirma que "hi ha gent del PSC que ha anat a la presó i no ho ha explicat". Des del seu punt de vista, visitar els presos "entra dintre de la normalitat", motiu pel qual encoratja aquestes persones a "demostrar una major sensibilitat en públic".L'alcalde assegura que "no tot és blanc o negre" i assegura que a Catalunya hi conviuen realitats i sensibilitats molt diverses. En aquest sentit considera que "Catalunya hauria d'aprendre del que s'ha fet a Terrassa", en una clara al·lusió al partit que Ballart lidera, Tot per Terrassa, i que segons l'alcalde "aglutina persones molt diferents que s'han posat d'acord perquè comparteixen moltes coses que van més enllà del posicionament nacional".Ballart critica "l'excés de gesticulació" que hi ha entre els partits polítics catalans i adverteix que la ciutadania "està cansada dels llaços i les pancartes". Per aquest motiu demana al Govern i a l'Estat que apropin postures i s'asseguin a negociar un referèndum.L'alcalde també s'ha referit a la sentència del judici de l'1 d'octubre que el Tribunal Suprem hauria de fer pública aquesta tardor. "Hi ha moltes possibilitats que sigui condemnatòria i dura però haurem d'esperar i ser prudents", ha valorat el batlle que ha considerat que "convocar eleccions després d'aquesta sentència tenint en compte el moment sensible que viurà el país seria una resposta convenient".Així mateix ha assegurat que Catalunya necessita un executiu "fort i estable" que sigui un bon interlocutor per poder abordar els problemes que afecten els municipis.

