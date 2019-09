Una noia de 17 anys, ferida per apunyalament en una baralla a Barcelona

La cruïlla on hi ha hagut la baralla. Foto: Google Maps

Una noia de 17 anys ha quedat ferida aquesta matinada després de ser apunyalada amb un cúter en una baralla a Barcelona. L'agressor, un jove de 18 anys, ha estat detingut a menys de 300 metres del lloc dels fets, al districte de Sant Martí.L'avís del succés s'ha rebut a les 02.15 hores d'aquest dissabte a la cruïlla entre els carrers Pujades i Pamplona, a tocar de l'estació de metro de Bogatell.Segons les primeres informacions, la víctima anava amb un altra noi pel carrer quan l'agressor se'ls hi ha apropat per demanar-los una cigarreta. Per causes que es desconeixen, ha començat una batussa entre els tres, que ha acabat amb la noia amb una punyalada a la part baixa del maluc. La víctima s'ha adonat de la ferida en començar a caminar i ha trucat a la Guàrdia Urbana per alertar de l'agressió. La noia ha estat traslladada a l'Hospital del Mar pel SEM i ha rebut diversos punts de sutura.Menys d'una hora després, a les 03.10 hores, una patrulla de la Guàrdia Urbana ha localitzat el presumpte agressor al número 110 del carrer de Pallars. Es tracta d'un jove de 18 anys i ha estat immediatament detingut acusat d'un delicte menys greu de lesions.

