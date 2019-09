VÍDEO Bartomeu reconeix que Messi pot marxar lliure del Barça a final de temporada

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha reconegut que Leo Messi pot marxar gratis a final de temporada, tal com ja havien avançat alguns mitjans . i tal com reflecteix una clàusula del seu últim contracte. Ho ha fet en una entrevista a Barça TV (podeu veure el vídeo en aquest enllaç), on ha parlat de diversos temes, entre els quals el fitxatge de Neymar.“Leo Messi té un contracte fins la temporada 2020/21, però abans del darrer curs el jugador pot deixar el Barça”, ha dit Bartomeu. Però ha matisat: “Es tracta del mateix cas que en el darrer contracte que van tenir Xavi, Puyol o Iniesta. Són jugadors que es mereixen aquesta llibertat i no ens hem de preocupar perquè són molt culers”.Iniesta i Xavi Hernàndez tenien clàusules que els permetien marxar lliurement abans d'acabar en contracte si era a un club d'una lliga menor. Iniesta va marxar al Japó mentre que Xavi se'n va anar al Qatar. El cas de Messi, però, és lleugerament diferent: la seva clàusula no limita la marxa a un club inferior, sinó que l'astre blaugrana pot marxar al club que vulgui.En tot cas, el president del Barça es mostra tranquil i no pateix per la marxa de l'astre argentí: “Volem que Messi jugui al Barça fins al 2021 i més enllà. Estem molt tranquils”.Per altra banda, Bartomeu ha reconegut que el fitxatge de Neymar no formava part de la planificació esportiva d'aquesta temporada, però que, quan el PSG el va posar al mercat, va ser una demanda dels tècnics. També ha explicat que el Barça, mai no havia posat sobre la taula jugadors del Barça, "és el PSG qui els demanava dins la negociació”“La negociació de Neymar no es va materialitzar perquè el club no podia assumir les demandes del PSG”, ha conclòs.

