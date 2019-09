VÍDEO Puigdemont i Rovira fan una crida conjunta a participar a la Diada

⬛️⬜️🎥 Missatge de @KRLS i @martarovira

👉Prenem la iniciativa, passem a l'acció. Aquesta Diada demostrarem que estem determinats, que volem guanyar.



Desbordem els carrers per a una estratègia unitària cap a l'#ObjectiuIndependència!



Inscriu-te a https://t.co/q2l8U8SCck pic.twitter.com/N4CKkUYQmL — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) September 6, 2019

Carles Puigdemont i Marta Rovira han fet una crida conjunta a participar a la gran manifestació independentista de la Diada a Barcelona, prevista per al proper dimecres. Ho han fet en un vídeo difós per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), enregistrat el passat cap de setmana. El podeu veure a sota.“És molt important que tot l’independentisme, en la seva transversalitat, surti al carrer i torni a expressar de forma conjunta que seguim dempeus”, diu la secretària general d’ERC. “Sortirem tantes vegades com faci falta per defensar la democràcia, les nostres institucions democràtiques”, afegeix.Puigdemont, per la seva banda, apunta que aquesta és “una Diada especialment important perquè ens mira molta gent, perquè són moments excepcionals i perquè estem a les portes de la sentència d’un judici de la vergonya que ens jutja a tots”. I conclou el missatge: “Com que hi sou vosaltres, nosaltres també hi serem”.

