VÍDEO L'espectacular Marxa dels Vigatans escalfa la Diada

Quim Torra, arribant a la Plaça Major de Vic. Foto: Albert Alemany

S'escalfa la Diada. A menys de cinc dies de la massiva mobilització que tindrà lloc a Barcelona l'11 de setembre, la Plaça Major de Vic ha acollit aquest divendres al vespre l'espectacular Marxa dels Vigatants, dedicada aquest any als votants de l'1-O. En la celebració, que recorda els fets del 1714 i alhora reivindica els drets nacionals de Catalunya, hi ha pres part el president de la Generalitat, Quim Torra."Us demano que aquesta Diada siguem capaços de reprendre l'objectiu de la independència", ha demanat als assistents Torra, en la seva intervenció. "No tinc l'orgull, com teniu vosaltres de portar el nom de vigatà, que el 1714 significava patriotisme", ha assenyalat. Ha explicat que, en l'acte, "recordem gent que va donar la vida", així com "el poble que va lluitar per la seva llibertat". Som aquí amb la nostra llengua i la nostra història. L'11 de setembre ens recorda que hem de ser lliures", ha afirmat.Com ja va ocórrer en l'edició de l'any anterior, la marxa no s'ha oblidat dels represaliats pel procés català: un espectacular muntatge els ha recordat a la plaça, amb el seu nom i el nombre de dies que porten a la presó o a l'exili. A més, s'ha connectat en directe amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, en un moment especialment celebrat pels assistents i molt emotiu.Rovira ha llançat un missatge destinat a animar els ànims dels assistents de cara a l'11 de setembre: "La Diada és molt important per donar un missatge: som forts, determinats i molts", ha assenyalat.D'altra banda, Carles Puigdemont a través d'un vídeo ha remarcat que "plantarem cara fins al final de manera democràtica, ferma i pacífica.També han pres la paraula el vicepresident d'Òmnium Marcel Mauri i Ester Cuixart. Mauri ha agraït als assistents "mantenir la flama de la dignitat i la vida col·lectiva". "Hem de tornar a sortir als carrers davant una sentència injusta", ha remarcat. També ha fet una crida a participar en la Diada com una demostració de força per "tornar-ho a fer".Els assistents han cridat en diverses ocasions "unitat" i "independència". L'acte ha clos amb la cançó Venim del nord venim del sud de a càrrec d'Arnau Tordera, d'Obeses."Vigatans" és el nom amb què es van donar a conèixer els partidaris de Carles d’Àustria —bona part d'ells, originaris de la Vegueria de Vic— durant la Guerra de Successió (1705-1714). L'esdeveniment va néixer el 2003, amb la voluntat de renovar i impulsar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a la comarca d’Osona, recordar els fets del 1714 i reivindicar els drets nacionals de Catalunya.La proposta ha fet un pas més en la participació i ha donat veu a les persones que van votar a l'1 d'octubre i ho tornarien a fer. La novetat d'enguany ha estat un vídeo-mural participatiu que s'ha projectat a la plaça amb alguns votants dient: "ho tornaré a fer".L'acte s'ha iniciat amb l'arribada de 36 columnes de foc des dels diversos pobles d'Osona. L'entrada de torxes a la plaça Major de Vic es fa pels 7 carrers que hi arriben. Els pobles entren pels 7 carrers emulant, de manera simbòlica, les 7 portes que antigament donaven entrada a la ciutat de Vic.

