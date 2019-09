El dia que l'anhel de llibertat de Catalunya «traspassarà fronteres» a través de la llum de Montserrat

Recreació del massís de Montserrat amb les agulles enceses Foto: Llum i Llibertat

Queden quatre dies perquè el projecte que fa tants mesos que gesten, es materialitzi. La idea que va tenir el col·lectiu Artistes de la República i que de seguida va comptar amb el suport organitzatiu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i Òmnium Cultural, serà una realitat el proper dimarts, 10 de setembre, al vespre. Porta per nom Llum i llibertat , i pretén il·luminar cent trenta-una agulles del massís de Montserrat per recordar els cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya i per reclamar la llibertat del país. "Volem mostrar que venim de lluny i que tenim al darrere una llarga història democràtica", explica Marc Sellarès, d'Artistes de la República.Conscients de la singularitat de l'acció, els impulsors del projecte creuen que "aquesta vessant tan poètica i estètica" que la caracteritza "ens ajudarà a traspassar fronteres i a fer arribar el nostre discurs polític a través de canals que no són els habituals". De fet, una de les peces claus de l'engranatge organitzatiu seran els fotògrafs i els videògrafs, perquè "s'encarregaran de documentar gràficament tot el que passi per, així, poder-ho publicar i enviar a tot arreu", exposen. En aquest sentit, avancen, "editarem un documental que expliqui la iniciativa i el presentarem a festivals de cinema i a televisions".Per acabar d'arrodonir "l'harmonia de l'acció", des de Llum i llibertat s'han posat en contacte amb poetes catalans perquè, mentre duri la performance, "escriguin versos inspiradors". Aquest material servirà per muntar una exposició.Qui tindrà un pes encara més rellevant que els fotògrafs i videògrafs seran les persones que es responsabilitzin d'encendre els cent trenta-un farells: "seran prop de cinc-cents cinquanta alpinistes que, repartits amb cordades, pujaran al cim de les agulles, les il·luminaran i hi passaran la nit per assegurar-se que la llum no s'apagui fins l'endemà al matí", explica Joan Brunet, del Centre Excursionista de la Comarca del Bages (CECB), vinculat a la FEEC. La idea és que s'encenguin els farells a dos quarts de nou del vespre del dia 10 i que s'apaguin a les vuit del matí del dia 11, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. "Hem enviat, també, un farell a Waterloo, a la Casa de la República, perquè l'encengui el president Puigdemont", ha afegit.Tenint molt clar que "el que no volem és massificar la muntanya", des de l'organització es demana a la ciutadania que, mentre duri l'acció, no pugi ni escali cap de les agulles en qüestió: "tothom que vulgui veure-la de prop, podrà anar a un dels miradors que proposem, que tenen unes vistes excel·lents de Montserrat", assenyalen. Són més de vint i estan repartits entre les comarques del Bages, Anoia, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Es poden consultar a la pàgina web de Llum i llibertat, a través d' aquest enllaç "Quan ens van proposar la idea, la vam trobar molt potent i encertada, perquè crèiem que podria generar, entre la ciutadania, una il·lusió que ara com ara és necessària per seguir avançant", comenta Pep Peraire, de l'ANC. En aquest sentit, exposa, els objectius polítics que busca l'acció són els de "reclamar la independència, demanar una unitat estratègica i exigir l'alliberament dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats".Per fer arribar aquest "discurs esperonador" a la ciutadania, des de Llum i llibertat han decidit complementar l'acció de les agulles de Montserrat amb diversos actes populars. El més important es durà a terme, el mateix dia 10, al Bruc. Començarà a les set de la tarda i comptarà amb la presència i parlaments de Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium Cultural; Pep Cruanyes, vicepresident de l'ANC; Jordi Merino, president de la FEEC, i Roser Oduber, d'Artistes de la República. Tot plegat acabarà amb un sopar, en el qual, de moment, hi assistiran més de set-centes persones.Paral·lelament, diversos artistes han versionat la cançó Tossudament alçats, de Lluís Llach, expressament per al projecte Llum i Llibertat. Hi han intervingut, per ordre d'aparició: David Rosell i Èric Vergés (dels Catarres); Paula Valls; Jú; Albert García (d'Itaca Band); Lluís Llach; Mireia Vives; Borja Penalba; Natxo Tarrés, Oriol Farré, Roger Farré i Juanjo Muñoz (de Gossos), i Pemi Fortuny. L'encarregat d'enregistrar-lo i mesclar-lo ha estat David Rosell, als estudis Can Pardaler (Artés). Així mateix, la veu de Pemi Fortuny s'ha gravat a Sputnik Recording Studio (el Vendrell) i la de Juanjo Muñoz, a Catmastering (Manresa).El Parc de Puigterrà de Manresa serà un dels miradors des d'on es podrà seguir l'acció de Llum i llibertat. De fet, Òmnium Cultural ha convocat la ciutadania en aquest punt de la ciutat a dos quarts de vuit del vespre, en un acte on hi serà present i hi intervindrà l'exdiputada Gabriela Serra.A banda, l'entitat també ha recordat que un cop s'hagin encès tots els farells, la capital del Bages seguirà duent a terme activitats reivindicatives, la més destacada de les quals tindrà lloc el mateix dia 10 a tres quarts de nou del vespre. Es tracta de la tradicional marxa de torxes, que enguany celebrarà la seva onzena edició. Com sempre, començarà a la plaça de Crist Rei i acabarà a la plaça Major. Allà, l'advocat David Casellas -coordinador de les Advocades i els Advocats Voluntaris de l'1-O al Bages- farà la lectura del manifest, seguida del parlament, que enguany anirà a càrrec Marta Roqueta, periodista, escriptora i investigadora feminista.Divuit poblacions del Bages i el Moianès organitzen marxes de torxes el dia 10 de setembre. Les marxes d'Artés, Balsareny, Callús, Castellnou de Bages, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torroella, Santpedor i Súria es faran amb torxes equipades amb leds i sortiran de cada població per desplaçar-se al pla dels Lledoners , des d'on seguiran l'encesa dels farells de l'acció Llum i Llibertat a les agulles de Montserrat.Castellbell i el Vilar, Castellgalí, l'Estany, Manresa, Monistrol de Calders, Navarcles, Navàs, Sant Vicenç de Castellet i Santa Maria d'Oló faran les marxes a les poblacions respectives, amb torxes tradicionals. L'hora i lloc de sortida de cadascuna és el següent:- Artés: Pla dels Vinyats II (costat de Vilà Vila), a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Balsareny:Camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Callús: Santuari de Joncadella, a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Castellbell i el Vilar: Plaça de l'Església del Vilar, a les nou del vespre.- Castellgalí: Parc del Mas Planoi, a les nou del vespre.- Castellnou de Bages: Camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- L'Estany: Plaça del Monestir, a dos quarts de vuit del vespre.- Manresa: Crist Rei, a tres quarts de nou del vespre.- Monistrol de Calders: Plaça Nova, a les vuit del vespre.- Navarcles: Plaça de la Vila, a les vuit del vespre.- Navàs: Plaça de l'Ajuntament, a dos quarts de nou del vespre.- Sant Fruitós de Bages: Pineda de Bages, a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Sant Joan de Vilatorrada: Pla dels Vinyats II (costat Vilà Vila), a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Sant Martí de Torroella: Santuari de Joncadella, a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Sant Vicenç de Castellet: Plaça de l'Ajuntament, a dos quarts de nou del vespre.- Santpedor: Camí de Santpedor a Joncadella (costat hípica), a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).- Santa Maria d'Oló: Plaça de Sant Antoni M. Claret, a dos quarts de deu del vespre.- Súria: Santuari de Joncadella, a les set de la tarda (per anar fins a Lledoners).

