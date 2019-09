El nou repte de Sergi Mingote: ascendir els 14 vuit mils en 1.000 dies

Fa només un mes i mig Sergi Mingote va posar els peus al cim del Gasherbrum II i aconseguia un rècord Guinness amb la consecució de sis cims de més de vuit mil metres en 367 dies. Era la culminació del projecte esportiu i solidari 3x2x8000 que el va convertir en l'alpinista més ràpid en assolir aquesta xifra de cims sense l'ús d'oxigen artificial.Durant el periple iniciat el 16 de juliol de 2018 al cim del Broad Peak Mingote també va posar els peus al K2, al Manaslu, al Lhotse i al Nanga Parbat però va haver de fer algunes renúncies en cims com l'Everest, el Dhaulagiri o el Gasherbrum I. Un repte de gran envergadura on el català va viure moments de tota mena i on va arribar a denunciar la manca de companyerisme viscut en algunes de les muntanyes més altes del planeta.Sergi Mingote no ha descansat gaire des d'aquell cim al Gasherbrum II i de fet la setmana vinent se'n torna cap a l'Himàlaia per intentar de nou l'ascens al Dhaulagiri. L'ex alcalde de Parets del Vallès ha decidit impulsar un nou repte i aquest divendres al migdia l'ha presentat en societat. Neix el "14x1000 Catalonia Project", una iniciativa que ha de conduir Sergi Mingote als 14 cims més alts del món en menys de 1.000 dies i sense oxigen artificial. Ja n'acumula 6 i intentarà les vuit ascensions restants en els 600 dies que falten per completar el termini que s'ha marcat.La primera expedició es centrarà a pujar el Dhaulagiri, de 8.167m, la setena muntanya més alta del món i una de les més difícils per la seva ubicació i meteorologia. A continuació, vindrà l’Annapurna (8.091m.-març 2020), el Kanchenjunga (8.586m.-maig 2020), el Gasherbrum1 (8.068m-juliol 2020), el Cho Oyu (8.201m-setembre 2020), el Shisha Pangma (8.027m.-octubre 2020), el Makalu (8.463m.-abril 2021) i l’Everest (8.848m.-maig 2021).L’alpinista català pretén rebaixar a menys de la meitat l’actual rècord mundial d’ascens als 14 vuit mils, que està en mans de Kim Chang-Ho, que va trigar 7 anys, 10 mesos i 6 dies. Anteriorment, dos catalans ja van coronar els 14 vuit mils: Ferran Latorre (en 17 anys, amb oxigen a l’Everest) i Oscar Cadiach (32 anys, sense oxigen embotellat). En una altra gal·làxia, Nirmal Purja persisteix en el seu intent de completar les 14 ascensions en set mesos per tots els mitjans possibles i té pendents tres cims des d'ara fins a finals de novembre per aconseguir-ho.El nou projecte de Sergi Mingote donarà la possibilitat a l’equip mèdic del CAR de Sant Cugat d’obtenir noves dades sobre rendiment i alçada, tal com va passar amb els estudis fets durant el projecte “3x2x8000”, que serviran de referència per aplicar paràmetres d’entrenaments amb dèficit d’oxigen als esports de resistència. En aquest sentit, el director del CAR, Ramon Terrassa, ha dit que és “un regal” pel centre poder treballar amb Sergi Mingote perquè “aprenem molt”. “Amb la seva experiència en alçada, podrem estudiar diversos camps de la fisiologia, establir vincles entre la preparació i el rendiment i crear protocols per a futures expedicions”, ha exposat.Un dels objectius dels vuit cims restants en el repte de Mingote serà promocionar internacionalment la candidatura olímpica d’hivern Pirineus-Barcelona 2030, de la qual Mingote serà el primer ambaixador, a través de diversos activitats esportives i conferències.“És un orgull representar un projecte de país com aquest perquè em permetrà donar a conèixer el territori on m’entreno. La candidatura ajudarà a connectar la gran ciutat amb el Pirineu a nivell d’infraestructures i farà que l’esport català faci un salt de qualitat i es consolidi com un referent mundial”, ha dit Mingote. Durant els tres anys de durada del ‘14x1000 Catalonian Project’, es visitaran les diferents estacions d’esquí i zones estratègiques dels Pirineus per a la candidatura per tal de promocionar-la. Una de les accions més potents seran les conferències-documentals del projecte, que es faran arreu del territori.Per la seva banda, Gerard Figueras, secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, ha afirmat que la nova aventura de Mingote és una oportunitat per “lligar un repte únic a nivell alpinístic amb un repte de país” gràcies a la presència de l’alpinista, que serà “l’ambaixador més internacional de Pirineus-Barcelona”. “Els dos projectes tenen multitud d’aspectes en comú, perquè comparteixen els criteris de sostenibilitat, el respecte pel medi ambient, el vessant inclusiu i el fet de posar els Pirineus al món”, ha dit el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física i director del Programa per a la preparació de la candidatura.Mingote, actualment president d’ONAT Foundation, una fundació que té com a objectiu la inclusió mitjançant l'esport, abanderarà així un projecte que es formalitzarà en els propers mesos com a candidatura davant del ComiteÌ Internacional Olímpic (CIO).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor