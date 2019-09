Una marxa d'homenatge als maquis ressegueix la petjada dels guerrillers antifranquistes

Una nova edició de la Marxa d'Homenatge als Maquis sortirà aquest dissabte a les 8 del matí de davant del cementiri de Berga per fer una ruta comentada que es dirigirà cap a Pedret, les Canals de Sant Miquel i Santa Eugènia i que recordarà la figura dels guerrillers que anys enrere van sobreviure en aquests boscos.Aquesta marxa, la vintidosena des dels seus orígens el 1998, promoguda pel Centre d'Estudis Josep Ester Borràs, repassarà la història "viva" de la comarca i la petjada de memòria que hi van deixar aquests combatents antifranquistes que s'amagaven a boscos i muntanyes, segons ha explicat Gerard Vilardaga, membre de l'organització. L'historiador Pep Cara serà l'encarregat de repassar noms i fets històrics i instruir els participants en la història dels maquis, el moviment obrer i l'anarquisme, però també del territori, amb un passat marcat per la industrialització i la mineria.Segons ha destacat Vilardaga, aquest homenatge als maquis no és únic al Berguedà, sinó que es fa a diferents llocs de Catalunya en diversos formats. "Des de 1998, fem diferents recorreguts per homenatjar els maquis, a més d'altres activitats; caminades des de França, tres dies concert, canvis de noms a carrers, presentacions de llibres, etcètera", ha explicat Vilardaga. L'activitat està organitzada pel Centre d'Estudis Josep Ester Borràs i l'Ateneu Columna Terra i Llibertat."Al Berguedà sempre l'hem organitzat nosaltres la marxa, però companys de Lleida i Barcelona també la realitzen als seus territoris", ha explicat Vilardaga. Enguany s'ha inclòs la marxa d'homenatge als maquis del moviment llibertari en el programa d'actes del cicle per la memòria històrica "Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat" de Berga, que recorda els represaliats pel franquisme en l'aniversari dels 80 anys de l’entrada de les tropes. La marxa permet conjugar l'interès creixent per les caminades de muntanya i el territori amb la memòria històrica. La zona, elogien els organitzadors, permet fer explicacions allunyades de les opcions més museístiques de les institucions i empapar els participants de les vivències passades. A més, la Marxa d'Homenatge als Maquis és també sempre una bona ocasió per abordar la història de la lluita social com una lluita vinculada al present."És una caminada assequible de 5 o 6 hores, bastant suau. Es faran diferents parades, una de les quals a Santa Eugènia que enllaça amb l'obra de teatre La Delació, que té com a punt de partida la massiva detenció de col·laboradors de la guerrilla llibertària del Berguedà l'any 1949, un fet que va suposar l'aplicació de la llei de fugues a Joan Vilella, Josep Puertas i Josep Bertobillo". L'obra teatral desgrana d'altres casos similars contemporanis amb el fet de la delació com a eix gravitori. La Delació s'escenificarà justament el dissabte a les 10 del vespre a la plaça del Forn de Berga, en el marc del festival d'estiu de teatre 'El Forn' i també vinculada a les activitats de la vintidosena Marxa d'Homenatge als Maquis i del cicle de memòria històrica d'aquest cap de setmana. Un altre punt que es visitarà, durant la marxa, serà les Canals de Sant Miquel, un racó del Berguedà on, per exemple, el guerriller antifranquista i llibertari Marcel·lí Massana havia trobat amagatall.El Centre Centre d'Estudis Josep Ester Borràs i l'Ateneu Columna Terra i Llibertat esperen una bona assistència a la ruta encara que no tenen previsions de participants perquè no es necessària la inscripció prèvia. "És sempre una sorpresa, a vegades hem estat una vintena i d'altres hem arribat a la seixantena", ha afirmat Gerard Vilardaga. El fet de quedar inclosa en el programa d'actes del cicle de memòria històrica de Berga pot animar el públic. "És veritat que aquests últims dies hem notat que hi havia més gent que altres anys que ens demanava informació sobre la marxa, això ens fa pensar que hi haurà una bona participació", ha subratllat Vilardaga.Diumenge, a les 7 de la tarda, es presentarà el llibre "Teixint la història, en roig i negre" del bagenc Miguel C. Gómez a l'Ateneu Columna Terra i Llibertat de Berga, al carrer del Balç. Es tracta d'una obra sobre la història de l'anarquisme a l'alt Llobregat i el Cardener.

