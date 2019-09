6 i 7 de setembre del 2017: quan el xoc de trens es va instal·lar al Parlament

Gerard Gómez del Moral, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

"Amb una barreja de sentiments". Així recorda l'ara portaveu adjunt d'ERC, Gerad Gómez del Moral, el ple de fa un any, ja que va permetre aprovar la llei del referèndum, però "també s'hi van veure moments de tensió i falta de respecte a la presidenta Carme Forcadell". Nega, però, que es fes cap cop a la democràcia, com denuncien els unionistes, ja que, per bé que llavors aquests van recórrer al Tribunal Constitucional la reforma del reglament per permetre l'aprovació de proposicions de llei per lectura perquè al·legaven que això vulnerava el dret de les minories, l'alt tribunal va acabar donant la raó a l'independentisme "i, en la present legislatura, les dues proposicions plantejades per lectura única han estat de la minoria".El debat central, assegura, és "si al Parlament s'hi pot parlar de tot i els partits poden portar les propostes amb què es van presentar a les eleccions". Per això, veu "inaudit que, en qualsevol país democràtic, es pugui empresonar a un dirigent polític o president d'assemblea legislativa per permetre un debat democràtic", tot i que tampoc no li estranya, atenent a que "la història de l'estat espanyol és una història de repressió", i no només respecte Catalunya, també amb el tancament d'Egunkaria - condemnat per Estrasburg - o el judici als joves d'Altsasu . "La maquinària de l'Estat només té la via de vèncer i no de convèncer i estan acostumats a usar totes les eines per aixafar l'oposició", critica.En perspectiva, admet que sempre "es farien coses millors i diferents", però segueix opinant que, "en els parlaments, s'hi ha de poder parlar de tot". Essent ambiciosos, per exemple, hauria preferit "fer un referèndum pactat i civilitzat com el del Quebec" i, essent-ho menys, "poder fer debats sobre tot i que tothom pogués opinar i votar els programes amb que els partits s'han presentat a les eleccions".I ara què? "Seguim sent independentistes i volem implementar la República el més aviat possible, ERC ja hem defensat sempre el mateix", exposa, però es fa seves bona part de les propostes de Quim Torra a la conferència de dimarts , com la voluntat d'esprémer "l'oportunitat del diàleg i la negociació, que no vol dir renunciar a cap objectiu", sinó tornar a intentar un referèndum pactat. Una opció que neguiteja la CUP i l'ANC, aferrats a la via unilateral. Gómez del Moral, però, creu que "no hi ha altra manera de fer-ho que treballant tots plegats", com en cada Diada o l'1-O, i minimitza les diferències, ja que afirma que cap sobiranista rebutja el referèndum pactat: "El matís és si hem d'esperar al sofà que passo o ens impliquem perquè passi. No crec que hi hagi discrepància profunda".