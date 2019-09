iCat aposta pels nous formats i estrena un estudi «radiovisual»

Les principals emissores de ràdio del país ja han estrenat temporada. Aquest proper dilluns ho farà iCat amb una aposta clara per la incorporació de la tecnologia i la imatge a la ràdio. La principal novetat és el nou espai que acollirà els programes, un híbrid entre estudi de ràdio i un plató de televisió.Segons el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, iCat "s'incorpora de ple en l'aposta tecnològica i de modernització de Catalunya Ràdio, amb un estudi concebut per potenciar els continguts musicals i culturals entre els infants i els adolescents, pensant en com aquests usuaris consumeixen els continguts radiofònics avui, en format vídeo i per qualsevol plataforma digital o xarxa social".El magazín despertador Els experts, amb Albert Miralles, Roger Seró i Laia Vidal, incorpora noves seccions i nous col·laboradors i reforça les actuacions en directe. Adolescents iCat, amb Roger Carandell, - que passa a ser un programa diari - i iCatKids, amb Pau Guillamet, tindran versió en vídeo a YouTube i a les xarxes socials.Per la seva banda, el veterà Generació digital, amb Albert Murillo, fa el salt a iCat en la seva dissetena temporada, amb emissió a l'FM i a YouTube. I l'estimulant Pista de fusta, de Miqui Puig, passa a ser una aposta diària de l'emissora.

