Miquel Noguer: «Només aconseguirem la independència amb diàleg i pacte»

Miquel Noguer (JxCat) és el nou president de la diputació de Girona. La "línia mestra" de Noguer és "estar al servei dels ajuntaments", des del seus molts vessants, a més de proveir-los d'eines perquè puguin portar a terme els seus projectes.Les comarques gironines són molt diverses i, segons el president, "l'equilibri territorial se sustenta molt de manera comarcal". En aquest sentit, apunta que els consells comarcals "fan molt de bé" als municipis petits. Aquesta diversitat "és la riquesa de casa nostra", ja que ha de permetre desestacionalitzar el turisme, un dels punts més forts de la demarcació.Sobre la Hisenda catalana i el paper de les diputacions, s'ofereix com a ens col·laborador perquè ja té presència al territori. Noguer no s'estrena el càrrec ja que va substituir el seu antecessor, Pere Vila, el 2018. També és alcalde de Banyoles i ha estat president del Consell Comarcal de la Garrotxa (1998-2006), quan era alcalde de Mieres.- De línia mestra a les diputacions, només n'hi ha d'haver una: estar al servei dels municipis. No només donant suport econòmic, sinó serveis que es puguin prestar o proveint d'eines perquè es puguin portar a terme. La Diputació és un ajuntament d'ajuntaments i els clients, la gent que ens ve a veure, són els ajuntaments. Des de molts vessants. El principal objectiu i fita de la Diputació són els ajuntaments.- Són diverses. El que per un municipi gran és insignificant, per un de petit és absolutament necessari; i viceversa. En definitiva, la diversitat és tan gran que es reben peticions com remodelar un escorxador municipal, l'enllumenat públic, un tema d'estalvi energètic, de camins, de boscos municipals, de plagues, d'assessorament de contractació o legal... Cada alcalde demana alguna cosa diferent que per al seu municipi és molt important. Aquí atenem a la diversitat.- La diversitat és la riquesa de casa nostra. Des de Girona tenim la platja i la muntanya a 45 minuts. Aquesta diversitat amb tan poc temps és molt rica, que es pot promocionar amb aspectes turístics. L'equilibri territorial se sustenta molt de manera comarcal, ja que els mateixos municipis el mantenen. Girona és una terra d'equilibris i en la mesura que hi puguem contribuir la Diputació, endavant.- Tenim el servei Xaloc (Xarxa Local de Municipis), que fa una atenció integral als ajuntaments. Els ajudem en aspectes complicats com són la recaptació en vies executives o en contribucions especials... Això s'ha de mantenir i també s'ha d'assessorar quan volen posar algun tipus d'impost o taxa. A més, Xaloc els avança des del gener una bestreta a compte d'allò que recaptaran per tal que en els mesos que hi hagi menys recaptació, l'Ajuntament pugui continuar pagant. Intentem que l'equilibri financer dels ajuntaments hi sigui tot l'any.- Podem ser un ens col·laborador. De fet, algunes oficines de recaptació que hi ha la demarcació de Girona són de Xaloc. Per tant, nosaltres podem ajudar a ser oficina també de la Hisenda catalana en el seu moment, ja que tenim presència en el territori.- No hem de ser més que ens col·laboradors. Després de les municipals, amb els canvis que hi hagi pogut haver, no crec que el fet de col·laborar en un tema de país hagi de ser un inconvenient.- Tenim el Patronat de Turisme que s'encarrega de la difusió i la promoció de tota la demarcació. Va néixer per promocionar el sol i platja, però avui tenim molts tipus de turisme: muntanya, de neu, gastronòmic, esportiu, cultural, enoturisme, familiar... La Diputació destina més de 6,5 milions per a la promoció turística global de les comarques de gironines.- No. Tenim una gent especialitzada en cada tipus. Clubs de producte, de màrqueting... i cada grup de treball es cuida d'una cosa diferent. Això vol dir que hem de pressupostar més diners, i anar a Europa té un preu i al món, un altre. Tot ha canviat moltíssim i les formes de projectar-ho també.- Tot és bo. Ha de venir gent de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'arreu del món. Hem de promocionar que vingui turisme de qualitat i amb poder adquisitiu. Això s'ha anat aconseguint cada vegada més. També hem de desestacionalitzar el turisme. A més del sol i platja a l'estiu i el de neu a l'hivern, hi ha el gastronòmic, el cultural, de golf... que hi són tot l'any. Hem d'aconseguir que a les comarques de Girona vingui gent tot l'any. I el Patronat de Turisme hi treballa tot l'any i amb tots els productes.- És un aeroport que des del primer la Diputació hi creu. Es van comprar els terrenys i després es van cedir a l'Estat amb la condició que es construís l'aeroport. Durant molt de temps només arribaven avions a l'estiu i ha anat evolucionant, tant el nombre d'avions, de companyies o els preus dels bitllets.- Ryanair va ser un boom per l'aeroport de Girona. La Diputació va crear l'AGI (Associació per a la promoció i el desenvolupament de les comarques gironines) precisament per apostar per més companyies. Des de sempre hem apostat per les línies perquè arribin i surtin avions. Per tant, l'aeroport de Girona no només és Ryanair. Evidentment és el pessic més important de tots. Tanca la base i hem d'estar a amatents a això. Vull pensar que no vol marxar de Girona. Sí que és cert que hi ha uns treballadors afectats i això és un hàndicap.- No té res a veure una cosa amb l'altra. Aquí fa molts anys que s'aposta per al turisme de qualitat. A més, molts agafem l'avió no per anar a fer un turisme de qualitat, sinó per anar a Barcelona. A Girona desitjaríem ser la quarta pista de Barcelona perquè no dependríem d'una companyia. N'hi hauria moltes i diverses. Això és molt important, així com es faci el baixador de l'AVE.- Tenim contactes amb la Casa de la Generalitat a Perpinyà o la Universitat Catalana d'Estiu, on hi col·laborem cada any. A més, hi ha molts pobles agermanats amb municipis de la Catalunya. Sempre hi ha un feedback.- La Generalitat fixa que el 2020 totes les capitals de comarca han d'estar connectades i el 2023 ha d'arribar a tota la població. A la Diputació tenim els compromisos de posar-la a les carreteres que tenim projectat arreglar. D'altra banda, les que no s'han d'arreglar però ha de passar la fibra, cada any anirem pressupostant perquè arribi i poder complir els objectius. Tindrà una velocitat de creuer.- Tenim 800-900 quilòmetres de carreteres. Per tant, sabem que els hem de fer un manteniment i remodelació, sobretot en temes de seguretat. Cada any gastem entre 12 i 15 milions d'euros a millorar la xarxa viària. Ara hi incloem la fibra òptica. D'altra banda, també acompanyem les altres administracions que han de portar-ne a terme.- El Consell Comarcal és un ens de prestació de serveis i especialment als ajuntaments més petits; i la Diputació també prestem serveis als ajuntaments i consells comarcals, però sobretot els ajudem que prestin serveis. La Diputació finança precisament que els consells comarcals puguin prestar millors serveis tècnics, jurídics... Aquesta és la vertadera diferència.- És una divisió territorial. Els consells comarcals són ens creats per la Generalitat i les diputacions per l'Estat. La Generalitat va proposar les vegueries com a divisió territorial. Si està ben resolt o no, penso que els consells comarcals, tot i que els falta finançament, presten ajudes a municipis molt petits i fan molt de bé en comarques com les nostres.- És un pacte dels dos grups majoritaris que reflecteix els vots, regidors i alcaldes escollits a les comarques de Girona. No tindria sentit que no ens intentéssim posar d'acord i fer les coses de forma conjunta i bé. En general, la Diputació, sempre ha estat una institució de consens.- No, però vaig parlar amb tothom. No tindria sentit que fos d'una altra manera. Vam creure que el més normal per la situació era pactar amb ERC.- No puc opinar d'un pacte de la Diputació de Barcelona, Tarragona o Lleida. Les converses o circumstàncies que s'hagin pogut trobar, les desconec. Seria un greu error opinar. Si a Barcelona han cregut que és el millor pacte, ho he de respectar.- Tinc clara una cosa: si ets independentista i el teu del costat no ho és, t'hi has d'entendre. S'ha de tenir en compte que també és molt diferent la política nacional que la local. Hem aprovat els pressupostos d'aquesta casa gairebé sempre per unanimitat. Som persones amb un objectiu clar: els ajuntaments de les comarques de Girona. De pactes amb el PSC, n'hi ha amb JxCat i ERC. La idiosincràsia o maneres de fer de cada poble porten a aquests acords i això s'ha de respectar. A Barcelona, m'imagino que si s'hagués pogut fer un altre pacte, s'hauria fet. Si volem aconseguir la independència d'aquest país, només ho podrem fer amb diàleg i pacte.- És evident que el procés que es viu a Catalunya, l'Estat no n'és aliè. Tenim gent imputada, empresonada i exili. Em sap greu aquesta manca de llibertat d'expressió. Perquè els plens no poden decidir una cosa que no sigui d'aquell plenari? I no podem dir que ens agradaria que això fos d'aquesta manera o de l'altra? Una moció és l'expressió d'una voluntat. El que no es pot fer que és judicialitzar la política, ja que fem un flac favor a la justícia. La política és diàleg i pacte. Al final només en en sortirem amb diàleg i pacte.- No ens queda altra manera. No podem fer res més. Tard o d'hora, per arribar on s'hagi d'arribar, diàleg i pacte.

