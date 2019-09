La Setmana del Llibre en Català preveu facturar més de mig milió d'euros

La Setmana del Llibre en Català inicia aquest divendres la seva 37a edició, que se celebra fins al 15 de setembre a l'avinguda de la Catedral de Barcelona, i acull la presentació de 260 novetats editorials i la participació de 219 expositors, repartits en 62 estands, amb una facturació prevista de 550.000 euros.Ho ha explicat en roda de premsa aquest divendres el president de la cita, Joan Sala, que ha afirmat: "Pensem que aquest any la Setmana serà més exitosa que mai". Entre els plats forts de la fira, hi ha la presència com a convidat especial de l'escriptor suec David Lagercrantz , actual continuador de la saga Millenium que va iniciar el desaparegut Stieg Larsson.L'impuls del català i la promoció de la lectura són els dos eixos principals de les jornades. En l'edició d'enguany s'han superat els rècords de segells editorials i de llibreries que estaran presents durant tots els dies en què dura la jornada. Coincidint amb l'inici de la la Fira, els editors catalans han reclamat al Govern que compleixi els pressupostos en relació al sector Alguns dels autors que hi participaran deixaran veure són el fotoperiodista Jordi Borràs i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que hi presentaran el llibre Ho tornarem a fer de Jordi Cuixart dissabte a la tarda. També és remarcable la presentació de Paraules en viu, que durà a terme el seu autor, Xavier Bosch, i la periodista Maria Xinxó dissabte a les nou de la nit. Dels 260 nous títols també despunten la presentació de Follem?, de Bel Olid , o Jugar-s'hi la vida, de Màrius Serra.Així mateix, les jornades també ofereixen 12 passejades literàries de la mà dels seus autors, amb l'objecti de resseguir els itineraris barcelonins descrits a diversos llibres. Una de les passejades, per exemple, és l'anomenada "Barcelona en femení", en què l'escriptora Elisenda Albertí guiarà els inscrits pels barris de Santa Anna i la Catedral, tot incidint en la perspectiva femenina de la ciutat.Entre les 270 activitats organitzades destaquen també els espectacles de màgia com el de Jordi Nexus, que tindrà lloc el dissabte a les nou de la nit; el taller de lectura poètica a càrrec de la Plataforma Poetry Slam el dilluns a les quatre de la tarda; o els més de 30 espectacles familiars que es desenvoluparan al llarg de tota la setmana.

