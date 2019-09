Nova alerta sanitària per listeriosi en una altra marca de carn entatxonada

El conseller de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha informat aquest divendres de l'activació d'una nova alerta sanitària nacional per listeriosi, provocada pel bacteri Listeria monocytogenes, en relació a la carn entatxonada Sabores de Paterna, fabricada a Paterna de Rivera, a Cadis.En una roda de premsa des de la seu de la conselleria, a Sevilla, el titular andalús de Salut ha precisat que aquesta alerta sanitària nacional s'ha establert aquest mateix divendres al migdia i se'n desconeix, per ara, l'abast.Segons ha indicat també, en aquests moments els inspectors estan en la referida fàbrica de Paterna recollint mostres, i s'ha decretat el tancament de la producció de l'empresa, així com han quedat immobilitzats tots els productes d'aquesta. Igualment, s'està avisant a proveïdors de Cadis, encara que també n'hi ha en altres províncies com Madrid, Huelva i Màlaga, segons ha aclarit el conseller de Salut.Aquesta alerta arriba després del brot de listeriosis provocat per l'empresa Magrudis en distribuir carn entatxonada contaminada amb el citat bacteri, que ha sumat més de 200 afectats a Andalusia, ha causat fins al moment la mort de tres persones i ha provocat sis avortaments d'embarassades, cinc d'elles a Andalusia i una a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor