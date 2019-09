Un miler d'autobusos asseguren una Diada de nou massiva

Talarn, Pueyo i Farré a Lleida, on les tres institucions faran un acte conjunt Foto: ACN

Imatge de la marxa de torxes a Girona Foto: Òmnium Cultural

Una dona encenent la torxa durant la Marxa dels Vigatans Foto: Adrià Costa

La gran manifestació independentista de la Diada a Barcelona va prenent forma , i es van omplint els seus trams. Amb les darreres dades, la xifra és ja de 300.000 inscrits, els mateixos que l'any passat en les mateixes dates. I per fer possible una nova Diada massiva a la capital del país, el conjunt del país hi juga un paper fonamental.Des de les capitals de comarca sortiran desenes d'autocars cap a Barcelona, una "peregrinació" que ja s'ha convertit en tradició. "La gent té ganes de manifestar-se una altra vegada tot i ser conscient que cal alguna cosa més que una manifestació per ser independents", assegura Jordi Alsina, president de l'ANC a la ciutat de Lleida, des d'on es preveu que surtin una vintena d'autocars. En tota la demarcació sortiran uns 250 autocars, una xifra que es superarà a les comarques de Girona i de Tarragona, on és previst que s'omplin 330 i 360 vehicles, respectivament.En total, un miler d'autocars arribaran a Barcelona el proper dimecres per omplir la mobilització, que segueix una línia similar a la d'altres anys però amb un sentit molt més contundent; la manifestació tindrà el punt central a la plaça d'Espanya, tot i que inclou tots els carrers que hi desemboquen, amb fins a 26 trams. L'ANC ha anunciat aquest diumenge que ja s'han venut 240.000 samarretes.El Govern, la Paeria i la Diputació de Lleida celebraran per primera vegada conjuntament en un sol acte institucional la Diada de l'Onze de Setembre a Lleida. Aquest acte té com a objectiu el "donar suport" a la gent que demana unitat: la mateixa unitat que, a la capital de Ponent, els partits han mostrat en les tres institucions.A Tarragona l'acte de la Diada començarà a les deu del matí a Rafael Casanova, on tindrà lloc la tradicional ofrena floral per part de diverses entitats de la ciutat. Durant l'acte s'interpretarà el Cant de la Senyera per part del Cor Gregal. També es faran pilars d’homenatge de les colles castelleres de Tarragona i la cloenda amb el cant d’Els Segadors. Posteriorment, les quatre colles castelleres de la ciutat faran al pla de la Seu una actuació.La marxa de torxes serà l'acte més destacat de la Diada a Girona, que es arrencarà des de les escales de la Catedral a dos quarts de deu de la nit. L'acte està organitzat per Òmnium Cultural i comptarà amb el cantautor Jaume Arnella i Noe Jornada, que llegirà el manifest al final de la ruta. La commemoració de la Diada a Terrassa arrencarà oficialment el dimarts 10 a partir de les set de la tarda al Saló de Sessions de l’Ajuntament, amb la conferència L’himne dels Segadors: un origen mític, un començament històric. Serà a càrrec de l’historiador i arxiver Joan Soler Jiménez. En acabar l’acte se celebrara una cantada a càrrec de Terrassa Ciutat Coral al Raval de Montserrat.Aquella mateixa tarda, les entitats sobiranistes faran a Vacarisses un seguiment de la iniciativa Llum i llibertat que es farà a les agulles de Montserrat a partir de les 20.30 hores al mirador de Montserrat, a les 21.00 hi haurà una botifarrada a la plaça Joan Bayà. Sabadell celebra una sèrie d'actes un dia abans de la Diada . A les set de la tarda s’ha convocat una manifestació sota el lema "Països Catalans: terra de lluites". La marxa enfilarà des de la plaça de l’Imperial fins la plaça de les Dones del Tèxtil, passant per la Rambla, el Passeig de la Plaça Major o la Via Massagué. Un cop a la plaça de les Dones del Tèxtil, s’hi preveu la celebració d’un acte polític.A Rubí, l'epicentre de la Diada tornarà a ser la plaça de l'Onze de Setembre amb un acte institucional protagonitzat per les entitats i els partits polítics de la ciutat.La plataforma d'avis i àvies de la plaça de Vic està a punt per la Diada. Una de les activitats que realitzaran aquest dissabte és la taula de manualitats per recaptar fons per als presos i exiliats polítics independentistes. El col·lectiu va néixer el febrer de 2018 i des de llavors cada dimarts desenes de persones es reuneixen al centre de la ciutat de per reivindicar la llibertat dels presos.Partits polítics, entitats i associacions independentistes de Calafell han convocat l'acte de la Diada a les deu del matí del dia 11 a la plaça dels Països Catalans. Els convocants no estan d’acord amb l'organització de l’acte institucional municipal perquè està convocat el dia 10 a les deu de la nit.

