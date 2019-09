Nova macrooperació policial contra els carteristes al metro de Barcelona i Rodalies

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional han posat en marxa un dispositiu policial contra carteristes al Metro i Rodalies. Segons informa els Mososs d'Esquadra, s'està actuant a les línies 1, 2, 3, 4 i 5 de Metro i també a Rodalies, concretament en les estacions on habitualment es concentra un major número d'usuaris, amb l'objectiu de reduir l'activitat de carteristes multireincidents.L'operació d'aquest divendres s'emmarca dins del dispositiu Draga, que es va posar en marxa la setmana passada amb una primera intervenció que va acabar 70 identificats, 23 dels quals detinguts . A diferència de la setmana passada, aquest cop també hi participen agents de la Guàrdia Urbana.L'objectiu de l'operació és la prevenció de furts al transport públic i la neutralització de delinqüents que actuen diàriament al suburbà. De fet, els Mossos calculen que un centenar de carteristes actua diàriament al metro.Cada cos policial intervé en l'àmbit de les seves competències. Mossos i Urbana ho fan per prevenir conductes il·lícites i incíviques, garantir la seguretat ciutadana, la mobilitat, l'ús de l'espai públic i l'ordre públic, mentre que la Policia Nacional exerceix les seves competències en l'àmbit de la llei d'estrangeria. A més, en l'operatiu col·laboren responsables de TMB, Renfe i Adif.L'operatiu Draga s'afegeix als patrullatges que es fan habitualment al suburbà durant tot l'any i es preveu que continuï en marxa per reduir l'activitat delictiva al transport públic.

