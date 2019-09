El gremi d'editors reclama al Govern complir els pressupostos

Després de dos anys de pressupostos prorrogats, els editors catalans reclamen a l'administració que es compleixi el Pla 2020 , consensuat amb el gremi i que vol promoure els hàbits de lectura i impulsar el sector. Coincidint amb la 37a Setmana del Llibre en Català , que ha arrenvcat aquest divendres. el seu president, Joan Sala, ha volgut remarcar que aquest acord, "d'obligat compliment, no s'ha complert en res". De fet, ha afegit que el gremi d'editors catalans està fent un "sobreesforç" per equiparar-se en competitivitat a "editors d'altres cultures".En aquesta línia, Montse Ayats, presidenta d' Editors.cat , ha ressaltat que actualment "hi ha un dèficit de 6 milions d'euros" entre el que estableix el pla i la realitat. Ha instat, a més, que l'any vinent s'aprovin "uns pressupostos" i que "els partits polítics s'esforcin" perquè així sigui.Sala, que ha anunciat que l'any vinent ja no presidirà la Setmana del Llibre en Català, ha explicat també les dificultats interposades pel districte de Ciutat Vella per celebrar les jornades a l'Avinguda de la Catedral. "Cada dia les dificultats són més grans", ha apuntat. Seguint amb el discurs, ha afirmat que se'ls ha informat la pretensió que l'any vinent compleixin una "sèrie de normatives" que suposarien "un 20% menys d'espai". Aquest fet, ha explicitat Sala, "posaria en qüestió" la celebració de la fira en aquest emplaçament.El president també ha volgut fer referència a la denúncia que han rebut dels sindicats de policia de les Illes Balears per la publicació d'un còmic satíric. Sala s'ha mostrat preocupat per "l'exigència de la retirada de llibres o de demanar disculpes" i que es torni relativitzar la "llibertat d'expressió".Malgrat tot, també hi ha bones notícies: La venda de llibres en català continua creixent. Segons les dades de l'estudi Comercio Interior del Libro en España 2018, l'any passat es va arribar a una facturació de 237,7 milions d'euros, un 1% més que el 2017, en què la xifra representava 235,7 milions. Ayats ha valorat les dades de forma positiva i ha destacat que, després d'uns anys de caiguda, s'ha tornat a arribar als ingressos d'abans de la crisi del 2008.Aquesta remuntada, sobretot, s'ha produït en llibres de ficció d'adults (en què s'ha passat de 50,14 a 51,10 milions), literatura infantil i juvenil (de 42,12 a 43,90) i no ficció (de 20,33 a 21,10). En els llibres de text, en canvi, hi ha hagut un decreixement (109,31 a 108,80). Tot i això, aquesta baixada ha estat compensada per l'augment de la resta, que suposen increments d'entre el 2% i el 4%.Les vendes totals de llibres a Catalunya en qualsevol llengua han arribat als 490,64 milions d'euros. Aïllant els llibres de text, que funcionen per prescripció i només poden ser comprats en català, el consum de llibres en llengua catalana se situa en un 26,5%, mig punt per sobre de l'any passat. A això, Ayats ha volgut afegir que molts dels lectors que llegeixen en castellà no ho fan en català perquè diuen que, o bé no "existeix la traducció", o bé "no han trobat" el llibre. Per aquest motiu, "cal diversificar i ampliar l'oferta" i, sobretot "visibilitzar-la", ha sentenciat.

