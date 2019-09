Sánchez vol un govern fort per desactivar la resposta a la sentència

"Convé que tots els desafiaments trobin un govern sòlid, coherent i fort". La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ho ha afirmat aquest divendres després de la reunió del consell de ministres, arran dels "conflictes o problemes de profunditat" que ha assegurat que haurà d'afrontar l'executiu espanyol a partir d'aquesta tardor. Es tracta, ha dit, de la desacceleració econòmica en motiu de la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, la desestabilització econòmica d'Argentina, el Brèxit, però també "la sentència del procés".Celáa ha destacat amb la boca petita la resolució del judici de l'1-O emesa pel Tribunal Suprem, que es preveu abans del 16 d'octubre, quan s'hauria d'emetre una providència d'allargament excepcional de la presó preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. "Els desafiaments que ens esperen són molts", ha advertit, sobretot assenyalant Unides Podem, amb qui aquest dijous es va realitzar una reunió de més de cinc hores que, segons ha admès, va finalitzar sense acords, però "amb esperança" per continuar negociant.Ja en el torn de preguntes, i respecte del discurs del president del Govern, Quim Torra, de dijous a Madrid, la ministra portaveu ha remarcat que "la sentència ha de ser acatada i respectada per totes les forces polítiques espanyoles". En aquest sentit, ha replicat les paraules del president català i ha deixat molt clar que la resolució del Suprem "es complirà".Tal com ha precisat la ministra, "hi ha diferències, però també hi ha camí per recórrer", ha puntualitzat respecte de l'acord a què es vol arribar amb els de Pablo Iglesias. Aquesta setmana, el president en funcions, Pedro Sánchez, va presentar 370 mesures progressistes a Unides Podem. Un document que la formació morada està analitzant, ja que inclou alguns dels punts que ells mateixos destacaven al programa electoral. No obstant això, l'equip negociador d'Iglesias manté la voluntat d'un govern de coalició, mentre que els de Sánchez ho descarten i en proposen un de col·laboració."He de recordar que Podem va rebutjar ja la proposta d'un govern de coalició que incloïa una vicepresidència i tres ministeris. Van dir que era decorativa, i cal destacar que incorporava el Ministeri de Sanitat", ha volgut aclarir.Ara, la proposta dels socialistes, una "tercera via", segons Celáa, no incorpora Podem al govern, tot i que els atorga algunes responsabilitats governamentals que ha descrit com "una participació activa en tasques d'Estat". "Si Unides Podem vol, hi haurà govern", ha assegurat, però també ha dit que no visualitzen un escenari d'investidura "sense una col·laboració". Així mateix, ha remarcat que el PSOE no té intenció d'anar a unes noves eleccions: "Nosaltres ja vam guanyar les eleccions, ja tenim el resultat positiu de la ciutadania".La portaveu del govern espanyol, per altra banda, també ha deixat molt clar durant la roda de premsa que no acceptaran "mai" un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.La ministra d'Industria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afegit que la investidura de Sánchez i la posterior composició del govern permetrà tornar a "desenvolupar el full de ruta" sobre el qual s'ha treballat durant l'últim any. "És important perquè ens trobem amb absència de política comercial, industrial i turística", ha assegurat, afegint que quatre anys de legislatura amb un govern fort permetria "minimitzar els riscos" que té la política espanyola.

