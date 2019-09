Mala maror a Vox: dimiteix el president provincial del partit ultra a València

El president provincial de Vox, José María Llanos, ha presentat la seva dimissió en el Comité Provincial de València, l'òrgan del partit en la demarcació. Ara, segons avancen fonts del partit al Diari La Veu , la situació a València està en mans de la direcció estatal del partit, el Comitè Executiu Nacional, que nomenarà una Comissió Gestora en la qual podria estar inclòs el mateix Llanos.Tot i que no expliquen les raons, segons avançava Esdiario, aquesta dimissió podria estar motivada per les diferències de postures existents entre els membres de la direcció provincial del partit.A més, aquest mitjà també explicava que la dimissió podria estar forçada per la direcció nacional per remetre totes les diferències entre el grup, per a recompondre l'estructura provincial i mostrar que el president de Vox, Santiago Abascal, dona total suport a Llanos.Segons els estatuts del partit, una vegada es produeix aquesta dimissió, s'ha de convocar una gestora. El reglament intern descarta la celebració de primàries per a aquests casos, per la qual cosa la nova direcció seria proposada per l'òrgan central del partit.D'aquesta forma, eliminant el Comité Provincial actual i proposant un òrgan gestor, la direcció nacional del partit permetria deixar fora les veus discordants dins de Vox. Segons afirmen des de la formació, "l'objectiu serà la continuïtat del projecte a la província"

