La jove influencer Paula Alós, presentadora del nou programa de cuina del Super3

A partir del proper cap de setmana, el canal Super3 estrenarà un nou programa per introduir als més petits al món dels fogons. Manduka és la nova aposta del canal infantil català, el qual presentarà la jove xef de Mataró Paula Alós. En els diferents capítols, els infants descobriran receptes divertides i saludables, però també consells i trucs sorprenents.



Des de la seva presentació a les xarxes, en només un més el vídeo promocional ja ha acumulat milers de visites al YouTube i molts súpers s'han animat a enviar la seva versió del ball Manduka. I és que la cançó del programa, creada per Marc Parrot i interpretada per la mateixa Paula, és ben divertida i enganxosa.

La Paula tindrà la companyia de convidats especials per a elaborar les receptes, i al final de cada programa decidirà si s'han guanyat o no el mèrit d'endur-se a casa el davantal del Manduka. Entre les visites hi haurà els presentadors Òscar Dalmau, qui serà el primer convidat en el programa del divendres 13, Sílvia Abril, Quim Masferrer, Laia Ferrer i Juliana, el Roger i el Joan (Adolescents iCat); les actrius Clàudia Riera i Mireia Oriol (Les de l'hoquei), Mireia Portas i l'actor Carlos Latre; els músics Suu, Els Catarres, Manu Guix, Lildami, Josep Montero (Oques Grasses), Els Catarres i Adrià Salas (La Pegatina); i els youtubers David Rees i Carla Laubaló.No hi faltaran tampoc algunes cares conegudes del mateix canal Super3, com la Pati Pla i el Senyor Pla (La família del Super3), la Laia Servera (Info K) i en Dani Jimenez (Dinàmiks).De moment, el programa de producció pròpia del canal Super3, emetrà 20 capítols de 25 minuts. Manduka parteix d'una idea original d'Òscar Nogueira, qui n'és el director.Paula Alós va fer-se coneguda arran de la seva participació en el concurs de cuina de TVE MasterChef Junior, quan tenia 8 anys. Actualment, amb 12 anys, el seu compte d'Instagram tutelat pels pares ( @paula_mcj4_ ) ja suma 165 mil seguidors. Aquesta, a més, no és la seva primera experiència a la televisió. El 2017, la xef ja va fitxar com a presentadora de la quarta temporada del programa "Un, dos, ¡chef!" de Disney Channel.

