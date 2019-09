Cinc consells de seguretat per dur els nens en cotxe a l'escola

Dos de cada tres petits no viatgen de forma correcta i segura quan van en cotxe, segons l'organització britànica Child Seat Safety. No es tracta només de casos en què no fan servir la cadira obligatòria, sinó d'altres errors que també poden tenir greus conseqüències en cas d'accident.Per exemple, aquest estudi assegura que la majoria fa servir sistemes de retenció inapropiats o assegurats de forma incorrecta. En joc, una reducció del 75% del risc de mort i del 90% del de lesions, segons la DGT. Només cal seguir unes normes bàsiques que SEAT ens recorda:1. La cadireta, homologada i segons alçada i pes: No només és l'edat la que determina quin tipus s'ha d'usar, sinó el seu pes i mida. Cal assegurar-ne el correcte ancoratge: És important llegir detingudament les instruccions de la cadira per instal·lar-la correctament i, després comprovar en cada viatge que està ben fixada.El mètode més senzill i còmode és l´Isofix. Compte perquè no tots els models de cadires s'adapten igual de bé a tots els models de cotxe. Si el mode d'ancoratge és amb el cinturó de seguretat, hem d'assegurar-nos que passem correctament la cinta pels punts que indica el fabricant.L'arnès de subjecció ha d'estar ben tensat. Sovint els petits ho porten massa folgat, de manera que fins i tot poden treure els braços, cosa que podria tenir greus conseqüències en cas de col·lisió. Els arnesos han d'anar tibats i el més ajustats possible al seu cos. Un truc és intentar pessigar la cinta. Si es pot, s'han d'ajustar una mica més.Els nens han de viatjar en el sentit invers a la marxa el màxim temps possible. En cas de col·lisió frontal, el coll d'un nadó no està preparat per suportar el pes del seu cap impulsat cap endavant, per això les cadires dels grups 0 i 0+ estan dissenyades per col·locar només a contramarxa. És obligatori allargar aquesta posició com a mínim fins als 15 mesos, i és possible fins als 1,05 m d'alçada, segons el que prescriu la normativa ECE R129.Cal anar amb compte amb les heretades, de segona mà, perquè després d'un llarg període de temps els materials tendeixen a deteriorar-se i pot ser que no garanteixin la protecció original. Després d'un accident, també cal substituir-les.2. En els seients del darrere sempre: Són els més segurs amb diferència. Per això és on sempre han de viatjar els nens. Tot i que el seient del copilot està habilitat per a col·locar sistemes de retenció infantil, només està recomanat fer-lo servir en ocasions molt excepcionals, per exemple, quan els de darrere ja estan ocupats per altres criatures. En aquests casos, cal desconnectar el coixí de seguretat.3. Máxima seguretat també en els trajectes curts: Els desplaçaments de casa al col·legi acumulen el nombre més gran de conductes de risc. Segons un estudi del RACE el 37% dels conductors reconeix haver-los portat en alguna ocasió sense cadireta. Altres deixen que els més grans es cordin sols, sense comprovar si ho han fet correctament.4. Abrics i motxilles fora: En els viatges de pocs minuts, sovint es deixa als petits amb l'abric posat o fins i tot amb la motxilla escolar a l'esquena. Són elements que augmenten la folgança entre el cinturó i el cos del nen, i poden dificultar el bon funcionament de l'arnès. I encara que sigui per pocs quilòmetres, mai s'ha d'oblidar que la seguretat és clau des del primer metre.Tots els equipatges i objectes es transporten en el maleter. L'equipatge i els objectes en els seients i en la safata del darrere poden convertir-se en projectils en cas d'una frenada o col·lisió.5. En cas d'accident: Sempre que sigui possible, cal treure els petits d'un cotxe sinistrat a la seva cadira. Excepte riscos imminents, mai fer-ho en braços, ja que se'ls podria provocar una lesió greu.Recordem que al nostre païs la normativa diu que "els Sistemes de Retenció Infantil són obligatoris per als menors de menys de 135 cm d'altura i és recomanable el seu ús fins als 150 cm". Els nens han d'anar sempre darrera del cotxe, llevat que el vehicle no disposi de seients al darrera o aquests estiguin ocupats per altres nens.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor