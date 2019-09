El Punt Avui inicia els tràmits per tancar la seva televisió. Segons ha pogut sabera partir de diverses fonts, l'empresa editora Hermes Comunicacions ja ha informat que no renovarà a finals d'any la llicència de TDT que té arrendada a Canal Català des de 2014, tot just fa cinc anys. La companyia ha fet un preavís al propietari, l'empresari Nicola Pedrazzoli.Al gener, per tant, Punt Avui TV, un projecte centrat de forma gairebé exclusiva en la informació sobre el procés independentista, deixarà d'emetre com a televisió convencional. Aquest tancament obre ara una incògnita sobre què passarà amb la llicència de Pedrazzoli: podria arrendar-la de nou a una altra empresa, reobrir l'antic Canal Català o crear una nova televisió.La decisió de la cúpula directiva d's'ha començat a comunicar als treballadors aquesta mateixa setmana. Què passarà amb la programació de l'empresa gironina tampoc està clar. Les mateixes fonts consultades perapunten que l'escenari és obert i no descarten, per exemple, que es continuïn emetent certs programes per streaming, a través del web del diari.El tancament d'El Punt Avui Televisió arriba just un any després que 8tv clausurés l'emissió dels seus informatius en directe i iniciés així el replegament definitiu de la televisió del Grup Godó En la primera etapa del projecte, El Punt Avui Televisió emetia des d'Esplugues de Llobregat, però va acabar traslladant la infraestructura a Girona, seu central de la companyia. Va començar les seves emissions el 22 d'abril del 2014 amb una entrevista especial al president de la Generalitat, Artur Mas.La programació regular va començar l'endemà, dia de Sant Jordi, amb el primer programa de l'Illa de Robinson, el que ha estat el producte troncal del projecte aquests cinc anys, presentat per Eduard Berraondo. En la primera etapa del programa, Vicent Sanchis, actual director de TV3, era un dels col·laboradors fixos.Igor Llongueres, ex Canal Català, va agafar el relleu de Berraondo mesos després. La resta de graella s'ha anat nodrint a partir de produccions de les televisions locals de La Xarxa.A mitjans del 2018, just després de l'aplicació de l'article 155 i d'una forta davallada dels ingressos provinents de la Generalitat, El Punt Avui tancava un nou expedient de regulació d'ocupació (ERO) -el cinquè des que l'empresa editora va fusionar El Punt amb l'Avui el 2009- i abaixava la persiana de la seva redacció a Barcelona. El procés va concloure amb gairebé una setantena de treballadors acomiadats, als quals cal sumar desenes de baixes voluntàries.La incertesa a la companyia s'ha anat desenvolupant amb una situació similar a El Periódico -amb llargues jornades de protesta i reclamacions laborals de la plantilla, així com desenes d'acomiadaments- dos símptomes d'una deriva constant que dibuixa un futur incert per al de la premsa escrita

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor