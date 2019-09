Més de 300 espectacles de música, teatre, dansa i cultura popular: així serà la Mercè 2019

La festa major de Barcelona per excel·lència està a la volta de la cantonada. Del 20 al 24 de setembre els carrers de la ciutat s'engalanaran per oferir una infinitud d'activitats i concerts per a tots els gustos. Les xifres, de fet, són molt significatives. La Mercè comptarà amb 60 escenaris repartits en 17 espais de festa a sis districtes diferents de la ciutat. En total, seran 100 els concerts de música que els barcelonins podran gaudir, a més dels 147 espectacles de teatre, dansa i altres arts escèniques i les 57 actuacions de cultura popular. Pel que fa al pressupost, un any més la festa ha comptat amb quatre milions d'euros.Especial importància adopten les exhibicions que s'inscriuen dins el marc de "El món en què vivim". Tal com ha explicat el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats a la presentació de la programació de la Mercè aquest divendres, es tracta d'una sèrie d'espectacles compromesos i reivindicatius que convidaran a la reflexió, tocant temes com la degradació del medi ambient, la contaminació, el respecte als animals o la necessitat de llibertat sexual. Tots ells, tindran lloc al Parc de la Ciutadella en l'horari de tarda i nit en el marc del MAC Festival.També és rellevant el festival de les associacions de Barcelona, Associa't a la Festa, que enguany arriba a la seva quarta edició. Durant els dies 21 i 22 de setembre la plaça de Catalunya acollirà activitats de diverses entitats per celebrar la vida associativa. Òscar Rebollo, director d'Acció Comunitària de l'Ajuntament, ha contemplat un continu "creixement" del nombre d'activitats, fins a 175 i, s'ha mostrat positiu pel fet que aquestes siguin conseqüència del "treball en xarxa i la coproducció" entre entitats.Rebollo ha destacat, també, la presència de la Ràdio Associa't, amb més de 20 hores de programació, i el creixement d'activitats relacionades amb la cuina i la costura. Per llegir tota l'activitat associativa, ha explicat, s'han creat itineraris que seguiran temàtiques concretes: sobre interculturalitat; gènere, diversitat sexual i feminismes; el clima; i drets i diversitat. Permetran veure com l'activitat associativa "no és únicament lúdica o festiva", sinó que també té un contingut molt connectat a "reptes socials".Les tradicions vindran de la mà dels Castellers de Barcelona. Per celebrar el 50è aniversari de la quarta colla més antiga de Catalunya, el programa de La Mercè proposa dues diades castelleres (diumenge 22 i dimarts 24) a la plaça Sant Jaume, a més de l'exposició "Dos-cents anys de castells a Barcelona, 50 anys fent pinya", que es podrà veure del 12 al 30 de setembre a l'Orfeó Martinenc.El videomapatge de la façana de l'Ajuntament d'enguany tindrà com a leitmotiv la celebració de l'Any Brossa. A més, com ja és costum, el dia 24 i com a final de festa, tindrà lloc el Piromusical de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina, que comptarà amb músiques per commemorar els cinquanta anys de l'últim concert de The Beatles, els vint anys de la reobertura del Gran Teatre del Liceu, a més d'homenatjar a Montserrat Caballé.En aquesta edició la ciutat convidada serà Beirut. Al Parc de la Ciutadella es duran a terme diversos espectacles, molt relacionats amb la "realitat política i social" del Líban, ha explicat Marta Almirall, directora del MAC Festival. Destaquen, sota la direcció de Miquel Setó, "Una nit a Beirut", que comptarà, entre d'altres, amb les "Projeccions de Beirut" d'Anthony Kmed i Léa Lahou, l'espectacle de dansa d'Omar Dilati i la música del DJ Ziad Nawfal. A banda, dins del festival MAC es podrà veure al mateix emplaçament la creació de l'artista audiovisual Maya Chami, i l'espectacle de dansa d'Alexandre Paulikevitch.A més, la Filmoteca de Catalunya acollirà del 17 al 29 de setembre un cicle de cinema en què es projectaran diversos films. Alguns exemples són "Caramel", de Nadine Labaki o "Beyrouth, la rencontre", de Daoud Alaouié, que alhora serà el convidat especial.

