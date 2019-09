Les Festes del Tura arrenquen amb 140 actes i 50 concerts

Tot a punt per a les Festes del Tura, que se celebraran a Olot del 6 al 10 de setembre. La cercavila i el pregó que aquest any anirà a càrrec de Joan Soler obriran la programació aquest divendres 6 de setembre.



Serà el primer dels cinc dies de la Festa Major d'Olot que consolida el Firal Petit com l'escenari principal i potencia també la plaça Major, les activitats al passeig de la Muralla i la plaça Campdenmàs, en unes festes amb una programació musical de luxe amb una cinquantena de concerts on destaquen Catarres, Buhos, Obeses, Cover Play, Miquel del Roig, Enric Canadell, Bananna Beach, Orquestrina Aires del Montseny i la Norantada, entre altres.

Les festes d'enguany també comptaran amb més de 140 actes, i les activitats dirigides als infants es distribuiran pels diferents escenaris del centre de la ciutat per tal d'ubicar cada iniciativa al lloc que més s'hi escaigui. Un any més, els voluntaris de Protecció Civil tornaran a repartir les polseres identificatives pels més petits el primer dia de Festes (també es podran trobar a Can Trincheria la setmana abans de l'inici de la celebració).



També s'ha presentat el disseny del got de festes, que un any més ha estat encarregat a l'Escola Municipal d'Expressió. De les sis propostes realitzades pels alumnes, la Comissió de Festes ha triat el dibuix d'en Blai Casanovas Molins, on es veu el cap de lligamosques que s'enfila a un cavallet per posar la gallarda de la Festa Major.



Consulta la programació oficial de les Festes del Tura 2019.

Programa de les Festes del Tura 2019 Foto: Martí Albesa

