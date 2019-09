Sànchez crida a participar de la manifestació de la Diada: «Només la constància ens farà lliures»

L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha fet una crida a participar de la manifestació de la Diada per recordar al Govern i a tothom que "l'objectiu és la independència". Des de la presó, on enguany passarà el segon Onze de Setembre, Sánchez ha assegurat que serà "un més" d'entre els milers de persones que sortiran al carrer. Així, ha ressaltat la importància de demostrar que el moviment independentista continua fort i determinat: "Només la constància ens farà lliures".En una breu carta enviada aquest divendres, el líder de JxCat ha recordat que, any rere any per aquestes dates, s'acostuma a pronosticar el fracàs de la Diada. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que els que presagien que la manifestació punxarà "també fracassaran aquest any". "No ens deixarem dominar per aquells que anuncien repetidament que el procés d'independència s'ha començat a desinflar", ha dit.Sànchez ha demanat a tothom que surti al carrer per "defensar allò que es just" i demostrar que l'independentisme "no renunciarà a viure en llibertat". "Reivindicar la llibertat, la justícia, la democràcia i l'autodeterminació és causa suficient per desbordar, de nou, les avingudes del nostre país", ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor