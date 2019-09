Colau: «No hi ha una crisi de seguretat, no hi ha una situació descontrolada»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que "no hi ha una crisi de seguretat, no hi ha una situació descontrolada" i ha afegit que "estem entre les ciutats més segures del món". En una entrevista a Catalunya Ràdio ha reconegut que hi ha "un problema concret" que té a veure amb el canvi del tractament judicial dels furts de fa dos anys, que considera que ha provocat que els furts s'hagin "disparat", el que ha destacat que "ha passat a tot Espanya" però "en una ciutat global amb trenta milions de turistes, ha pujat més".Pel que fa a les reunions sobre seguretat de les administracions dels darrers dies, ha dit que fa més d'un any que s'haurien d'haver produït i que per afrontar la seguretat "el tema judicial és central". Colau ha destacat que va tenir millor relació amb els anteriors consellers d'Interior que amb Miquel Buch. Ha dit que ha estat "molt difícil" treballar amb el conseller però que això ha canviat a partir de les darreres eleccions municipals. "Benvingut sigui el pla de xoc", ha dit.També ha denunciat l'ús de la seguretat per part d'alguns partits polítics: "No podem permetre que ningú faci campanya electoral dient que Barcelona és un caos. Això no pot quedar impune". Ha denunciat que alguns han dit "autèntiques barbaritats". "No pot ser que Casado pugui anar dient que t'apunyalen pel carrer", ha afegit en relació al líder del PP.Pel que fa als locals del Port Olímpic, on dijous va morir una dona apunyalada, Colau ha insistit que no li agrada el "model d'oci" del Port Olímpic, que no el veu "adequat" i ha explicat que al gener es podria fer el canvi de competències de l'espai i "al voltant del mes de març" podrien iniciar el tancament dels locals.Durant els darrers dies les administracions han celebrat diverses reunions per tenir una posició unitària davant Endesa pel que fa al deute que acumulen les famílies vulnerables. En aquest sentit, Colau ha dit que l'administració no ha de pagar la meitat del deute, sinó que tot l'ha d'assumir la companyia elèctrica."És Endesa qui ha d'assumir el cost del deute a les famílies vulnerables" perquè és "responsable" de no haver signat l'acord quan li van proposar, ha manifestat Colau. "Entenem que és un be de primera necessitat i per tant no es pot tallar el subministrament", ha reivindicat."La Generalitat s'ha de posar ferma, no pot ser que cedeixi ni un mil·límetre davant el xantatge d'una multinacional que té les tarifes més cares de tota Europa", ha reclamat Colau, que ha argumentat que "Endesa té un benefici milionari, el deute d'aquestes persones amb pobresa energètica és mínim". Ha afegit que el model energètic actual és "inacceptable" i que en cal "un altre".

