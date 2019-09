La CUP rebutja entrar en un govern de concentració: «No ho veiem en cap cas»

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha descartat entrar en un govern de concentració com a resposta a la sentència de l'1-O, tal com ha proposat ERC. "Amb quin objectiu? Amb quina intencionalitat? No ho veiem en cap cas", ha respost en una entrevista a 'Ràdio 4'.En aquest context ha criticat que els objectius de l'actual Govern són gestionar les "engrunes" i seguir "aprofundint" en la privatització de serveis. D'altra banda, veu "pràcticament impossible" que la CUP aprovi els pressupostos per al 2020 després de la primera reunió amb el Departament d'Economia i ha conclòs que la legislatura està "esgotada".Preguntada per la possibilitat de tornar a investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, Sirvent ha posat en dubte la voluntat de JxCat sobre aquesta qüestió i ha afegit que no volen "generar falses expectatives". En aquest sentit, ha recordat que tot i que no estava convocat el ple d'investidura de Puigdemont, els diputats i diputades de la CUP van ser els únics que van aparèixer al "suposat ple".Sirvent ha defensat que hauria d'haver una resposta conjunta davant de la sentència de l'1-O i ha admès que s'estan fent "molts esforços" en aquest sentit. Però també ha afegit que el "context de precampanya ho perverteix molt". I és que, segons Sirvent, la política catalana està situada en un escenari que sembla de precampanya en el què cadascú fa la seva campanya pensant més en els interessos partidistes.Tot i no fer una proposta concreta, la diputada de la CUP ha defensat que la resposta a una sentència condemnatòria ha de passar per "exercir" els drets i aconseguir el objectius polítics que han portat els "represaliats" a la presó o l'exili.Pel que fa als pressupostos del 2020, veu "pràcticament impossible" donar el seu suport "si les coses continuen com ara". Per a la diputada, els 800 MEUR de més en despesa respecte als comptes fallits del 2019 ja estan compromesos i, per tant, el Govern no planteja polítiques noves en els nous pressupostos.

