Identificats els autors de l'apunyalament mortal al Port Olímpic

Minut de silenci a la Plaça Vella

La policia ha identificat els autors de l'apunyalament mortal que va acabar amb la vida d'una jove de 26 anys al Port Olímpic, segons ha avançat el 324 . Els fets van passar en una discoteca després que dos homes intentessin robar el telèfon mòbil a la víctima.Un vigilant de seguretat del local va registrar-los la bossa fins a trobar-lo i els va obligar a abandonar la discoteca. Un cop a l'exterior, els dos joves van clavar diverses punyalades al pit a la dona i van ferir també el vigilant. La jove va morir poc després a l'hospital per la gravetat de les ferides.El Vendrell va homenatjar aquest dijous a la tarda la veïna de 26 anys que la matinada de dimecres va morir apunyalada en un local d’oci del Port Olímpic de Barcelona. Unes 200 persones es van aplegar a la plaça Vella de la ciutat per demanar justícia i van guardar emotiu minut de silenci en record de la Sara.Nombroses persones van traslladat el seu condol als familiars de la noia, entre plors i llàgrimes, al davant de diversos rams de flors que es van dipositar al mig de la plaça. El germà de la víctima, Mohammed, va reivindicar que cal “elevar la consciència social” perquè “cada cop hi hagi menys gent que pugui prendre la vida a algú com la Sara”. “Com a societat no ens ho podem permetre”, va reblar.

