VÍDEO Tensió entre Arrimadas i Heredia a «Els matins de TV3»

Tensió aquest matí a Els matins de TV3 entre la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, i la periodista Lídia Heredia. De fet, al final de l'entrevista la conductora del programa ha intentat fer reflexionar la dirigent espanyolista sobre el seu comportament quan visita TV3. Ho podeu veure a la part superior d'aquesta notícia.Arrimadas ha passat pel programa quan es compleixen dos anys dels plens de desconnexió del 6 i 7 de setembre. La líder de Cs ha lamentat els fets viscuts aquells dies quan, segons ella, va començar "un cop d'estat" a Catalunya. En aquesta línia, ha criticat que TV3 no dediqui un reportatge a aquells plens i, en canvi, sí que en faci sobre les dones dels presos "en campanya electoral".La dirigent espanyolista ha lamentat que Catalunya tingui les llistes d'espera més llargues de l'Estat i, alhora, la televisió pública més cara. Ha apuntat que això hauria de ser al revés i ha criticat que TV3 deixa de banda "la meitat dels catalans". Durant bona part de l'entrevista, Arrimadas ha llançat retrets contra la televisió catalana en considerar que "compra" el discurs de l'independentisme.La tensió ha esclatat, però, quan la periodista Lídia Heredia li ha demanat que valorés una imatge seva al Congrés dels Diputats en què feia gestos a Pedro Sánchez. Arrimadas li ha retret que en altres entrevistes no fa això i no ha entrat a valorar la imatge. Més tard, la periodista li ha preguntat pel líder del PNB Aitor Esteban i el terme "montapollos". La dirigent taronja ha esclatat i ha assegurat que Esteban mai s'hi ha referit en aquests termes. Minuts després, Heredia li ha dit que tenien les imatges en què el dirigent basc acusava Ciutadans i Arrimadas de voler "muntar un pollo més".Al final de l'entrevista, en plena discussió amb Heredia, Arrimadas ha tornat a demanar la dimissió del director de TV3, Vicent Sanchis, i ha recordat que està imputat per la justícia per la seva participació en el procés: "Sanchis és una persona reprovada pel Parlament i investigada per la justícia. Vostès sempre utilitzen qualsevol cosa per assumir el discurs de l'independentisme".

