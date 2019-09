Junqueras: «Des de quan l'exercici democràtic del dret de vot afebleix les institucions d'un país?»

No s'havia vist mai que algú digui que el fet que la gent voti afebleix les institucions. Des de quan l'exercici democràtic del dret de vot afebleix les institucions d'un país? — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 6, 2019

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que votar no afebleix les institucions. Una afirmació que arriba després que el president de la Generalitat, Quim Torra, des de Madrid tornés a descartar eleccions a Catalunya com a resposta a la sentència de l'1-O amb l'argument que cal reforçar les institucions."No s'havia vist mai que algú digui que el fet que la gent voti afebleix les institucions. Des de quan l'exercici democràtic del dret de vot afebleix les institucions d'un país?", ha piulat Junqueras des del seu compte de Twitter.En la conferència des de Madrid, Torra va defensar que la resposta a la sentència del Tribunal Suprem passa per "enfortir totes les institucions". "Si volem donar una resposta en profunditat l'últim que podem fer és avocar-nos a unes eleccions que tots sabem el grau de confrontació que existeix. Ens impediria concentrar-nos en l'important, que és donar resposta a la sentència", va defensar el cap de l'executiu català.En la mateixa línia, l'expresident Carles Puigdemon t també es va oposar a convocar eleccions argumentant que debilitarien les institucions en un moment en què cal que tant el Parlament com el Govern siguin forts per encarar el nou cicle polític que s'obrirà amb la sentència.

