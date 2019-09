L'ACM impulsa una moció perquè els Mossos no hagin de vigilar els jutjats permanentment

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha impulsat una iniciativa per reclamar al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que desactivi l'ordre que obliga els Mossos d'Esquadra a vigilar els jutjats permanentment, l'anomenat dispositiu Toga, des del febrer passat.Barrientos va prendre aquesta decisió després que alguns CDR aboquessin fems i escombraries davant d'algunes seus judicials per criticar el judici a l'1-O a finals de l'any passat. Ara, l'ACM ha redactat una carta que ha fet arribar als alcaldes i alcaldesses dels 53 municipis catalans amb jutjat amb l'objectiu que l'enviïn a Barrientos per demanar-li que faci marxa enrere, així com una moció en el mateix sentit que ha enviat a tots els pobles i ciutats de Catalunya perquè, si s'escau, sigui aprovada per ple.En declaracions a l'ACN, el president de l'entitat, David Saldoni, ha recordat que l'ordre de Barrientos hipoteca més de mig miler d'agents dels Mossos permanentment, atès que en alguns jutjats s'ha de fer guàrdia mentre la institució judicial està en funcionament, però en d'altres s'ha de fer les 24 hores del dia.Les cartes s'han adreçat als municipis amb jutjat, però les mocions a tots els municipis perquè "els mossos surten d'Àrees Bàsiques Policials (ABP) que cobreixen tot el territori i, per tant, tots els pobles i ciutats en resulten afectats", ha explicat Saldoni.A més, ha subratllat que fa mesos que no hi ha cap incident com els que van provocar la decisió del president del TSJC, incidents que ha qualificat de fets excepcionals. Per això, en un context de polèmica per l'augment de la inseguretat ciutadana a Barcelona, que des de diferents sectors s'atribueix, en part, a la manca de recursos policials, Saldoni ha considerat que "no es pot convertir en normal allò excepcional", i ha considerat que els agents immobilitzats pel servei als jutjats podrien fer tasques al seu parer molt més necessàries.Saldoni considera que, efectivament, els jutjats han de tenir vigilància "com qualsevol altre edifici públic", però indica que hi ha "altres mètodes" per aconseguir la mateixa finalitat, mètodes que van "des de la videovigilància a la seguretat privada". El president de l'ACM ha reclamat que prevalgui "el sentit comú".A la carta que l'ACM ha adreçat als responsables dels municipis on hi ha un jutjat es qualifica les accions dels CDR de "protestes polítiques". També se subratlla que l'ordre "afecta de manera directa la disponibilitat" dels efectius dels Mossos, "dificultant" la prestació del seu servei públic a la ciutadania. També es recorda que hi ha actiu un nivell d'alerta de 4 sobre 5 per l'amenaça terrorista.Un altre extrem que s'expressa a la carta és que els mateixos sindicats de Mossos han afirmat que l'operació Toga "altera les tasques rutinàries" del cos policial, fins al punt que "en molts municipis no es poden cobrir els incidents del dia a dia ni donar una resposta ràpida i efectiva".La iniciativa de l'ACM arriba després que durant l'estiu alguns municipis ja hagin aprovat per ple mocions en sentit similar, reclamant igualment que els agents dels Mossos destinats a vigilar els jutjats puguin ser redirigits cap a altres tasques. En són exemples municipis com Breda, Fogars de la Selva, Anglès o Hostalric, els quatre a la comarca de la Selva.

