Messi pot marxar lliure del Barça a final de temporada

Leo Messi pot marxar lliure, i per tant gratis, a final de temporada. Així ho especifica una clàusula en en contracte del futbolista argentí: pot marxar un any abans d'acabar el contracte avisant abans del juny. L'argentí està lligat al Barça fins al 2021, és a dir que, si ho volgués, podria abandonar el club aquest mes de juny, segons una informació avançada per El País Això podria anar en la línia del que va passar amb Andrés Iniesta o Xavi Hernàndez. Tots dos jugadors tenien clàusules que els permetien marxar lliurement abans d'acabar en contracte si era a un club d'una lliga menor. Iniesta va marxar al Japó mentre que Xavi se'n va anar al Qatar. El cas de Messi, però, és lleugerament diferent: la seva clàusula no limita la marxa a un club inferior, sinó que l'astre blaugrana pot marxar al club que vulgui.Des del Barça asseguren que estan tranquils respecte a la continuïtat de Messi i creuen que l'argentí seguirà lligat al club blaugrana fins, com a mínim, acabar el contracte que té en vigor. Segons La Ser , des del Barça volen ampliar aquesta relació i oferir a Messi un contracte de 10 anys, és a dir, vincular-lo per tota la vida al club.

