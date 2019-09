Rivera torna al lloc del «crim»

Albert Rivera no era present en els debats del 6 i 7 de setembre del 2017 al Parlament. Però en els temps de la política de gestos mediàtics i de relats forçats, aquests són detalls als quals no s'ha de donar massa importància. Fa dos anys de les elèctriques sessions a la cambra catalana, quan segons les forces unionistes es va perpetrar un dels capítols més decisius del "cop d'estat" independentista. Aquest divendres, Ciutadans ha celebrat la seva Diada i Albert Rivera, acompanyat d'Inés Arrimadas -que sí que hi era en aquell setembre del 2017-, Fernando de Páramo, Carlos Carrizosa i Lorena Roldán, ha mantingut una reunió amb el grup parlamentari taronja al Parlament.El líder de Ciutadans, en una compareixença posterior davant del Parlament, ha dit que eren allí per "reivindicar la memòria". "Molts volen que recordem el 1714 però obliden el 6 i el 7 de setembre", quan, segons ell, va tenir lloc "un cop d'estat postmodern" contra l'Estat. Rivera s'ha dirigit al president Quim Torra acusant-lo de "voler tornar a les andadas" al dir que no acceptaria la sentència del Tribunal Suprem. Ha afirmat que Torra ha d'escollir: "O complir la llei o ser un delinqüent i acabar com acabaran probablement els seus companys". Rivera ha fet una defensa encesa de la democràcia espanyola, "que permet que diputats i senadors independentistes tinguin grup parlamentari".El polític unionista ha fet una referència al "tsunami democràtic" que es preconitza des del sobiranisme: "El tsunami ja fa molt que ha arribat a Catalunya, arrasant el prestigi de les institucions, el futur del comerç i la seguretat", esmentant aquí Ada Colau pels brots d'inseguretat a la ciutat. Rivera ha parlat des d'un faristol amb el lema "Ho tornarem a frenar", consigna que ara repeteix el partit, però que pot generar confusió perquè és atribuir-se un protagonisme que, en tot cas, correspon als poders de l'Estat.El màxim dirigent de Ciutadans ha aprofitat l'acte per elogiar Inés Arrimadas per la seva actuació els dies 6 i 7 de setembre, "en defensa de la democràcia", i a Lorena Roldán, de qui ha assegurat que serà "una gran candidata" en cas que el president Torra convoqui eleccions. Arrimadas i Roldán el miraven i somreien. L'acte, així, ha servit per escenificar que el nucli dur del partit està unit.Rivera ha tornat al lloc del "crim". Potser també ha volgut retornar al lloc on va començar la seva carrera política. Va ser en les eleccions catalanes del 2006, i una mica per sorpresa, quan Ciutadans va obtenir tres diputats. Després en vindrien més, fins que el 2015 va donar el salt a la política espanyola. Una nova aventura que l'ha dut a (quasi) assaborir les mels de la glòria, que una vegada i una altra, però, se li escapen.Ara, Rivera afronta una greu crisi interna al seu partit, on molts discrepen de la seva línia radical i plouen les sortides de dirigents , mentre que la direcció no s'entreté gaire si ha de castigar els díscols. Ahir mateix, Francisco de la Torre i Javier Nart. Potser Rivera també ha vingut per buscar inspiració per saber trobar un to i una estratègia que l'ajudi a sobreviure. De moment, pel que ha dit, la visita al Parlament li ha servit només per insistir en un discurs antiprocés, allò que realment sí que aglutina bases i dirigents de Ciutadans.

