Sànchez, Turull i Rull denuncien España Global per vulnerar la seva presumpció d'innocència

Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han presentat davant del Tribunal Suprem una denúncia per vulneració del dret fonamental a la presumpció d'innocència contra el govern espanyol, responsable últim de l'informe "La realitat sobre el procés independentista", publicat per la Secretaria d'Estat de l'Espanya Global.Es tracta d'un text a través del qual el govern espanyol informa d'aquesta qüestió els cossos diplomàtics i l'opinió pública estrangera, i que al redactat "conté un seguit d'afirmacions categòriques" sobre els fets enjudiciats al Tribunal Suprem entorn del procés sobiranista que vulneren "de manera flagrant" el dret a la presumpció d'innocència de Sànchez, Turull i Rull, segons l'escrit que ha presentat la seva defensa, encapçalada per l'advocat Jordi Pina. Les afirmacions, afegeix, "pressuposen la rellevància penal" d'aquells fets "i la culpabilitat dels processats".Per exemple, el document d'Espanya Global afirma que el 20 de setembre del 2017, a l'exterior del Departament d'Economia, hi va haver "aldarulls", o que el referèndum de l'1 d'octubre es va produir "en circumstàncies absolutament irregulars i de gran tensió". Admet que "hi va haver casos de violència policial" però afegeix que "no va ser sistemàtica" i que "també hi va haver casos de violència contra la policia".També dona per fet que alguns sectors de l'independentisme "s'han radicalitzat i han participat en actes violents", i posa novament com a exemple "l'assetjament tumultuari" al Departament d'Economia. O explica que la resistència d'alguns ocupants dels col·legis electorals davant la policia durant l'1-O "no va ser només passiva", i que al llarg del dia "diversos policies van ser atacats".En un altre apartat, l'informe explicita que els líders polítics jutjats "van participar en el desenvolupament d'un pla que tenia com a finalitat aconseguir per la via de fet i al marge de la legalitat espanyola la creació d'un Estat al territori de l'actual Comunitat Autònoma de Catalunya". Aquest procés –afegeix- "implicava que les autoritats públiques desobeïssin el Tribunal Constitucional", a banda d'una mobilització que incloïa "la resistència a l'autoritat pública".La defensa de Sànchez, Turull i Rull també critica que l'informe es posicioni sobre el perquè el judici s'ha celebrat al Tribunal Suprem i no al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –i que beneeixi la decisió de celebrar-lo a Madrid- o que doni per fet que les autoritats secessionistes "van desobeir el Tribunal Constitucional espanyol".Aquest seguit d'afirmacions porta la defensa dels tres líders independentistes a considerar que el govern espanyol ha vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència, per la qual cosa demana a la sala que requereixi expressament a la Secretaria d'Estat de l'Espanya Global que amb el màxim de brevetat es retiri del seu web i altres mitjans de difusió l'informe esmentat.

