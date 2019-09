Acaba sense acord la reunió maratoniana entre el PSOE i Podem: «Marxem preocupades»

L'equip negociador d'Unides Podem ha mostrat preocupació a la sortida de la reunió que ha mantingut aquest dijous a la tarda amb el PSOE al Congrés dels Diputats per intentar arribar a un acord que permeti tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez, una trobada que ha durat prop de cinc hores.La portaveu de la formació morada, Ione Belarra, ha assegurat als mitjans que ambdós equips seguiran parlant en els pròxims dies i "si és possible" mantindran noves reunions, però ha admès que marxen "sincerament preocupades" perquè "bàsicament" el PSOE els ha presentat "un programa electoral".Belarra ha afirmat que els negociadors socialistes "s'han mostrat profundament inamovibles amb les posicions que ja mantenien", i ha assegurat que els "han vingut a presentar una tercera via que en realitat és la primera i l'única que ha mantingut el PSOE, que és la del partit únic".Belarra feia referència al missatge que el president del govern espanyol en funcions i líder de PSOE, Pedro Sánchez, ha enviat al secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias, poques hores abans de la reunió entre les dues formacions per a la investidura. "Saber negociar és voler negociar. No imposar, sinó acordar. I entendre que una bona negociació no pot tenir ni vencedors ni vençuts", ha dit. El líder socialista ha apostat per buscar una "tercera via" tot defensant que és la solució davant dues posicions "antagòniques".De la seva banda, Iglesias havia insistit poc abans que la clau per a arribar a un acord programàtic amb el PSOE és parlar de l'equip de govern. En una entrevista a Telecinco reivindicava que es reprengués la negociació "on es va deixar" al juliol, en què es demanava que Iglesias quedés fora de l'acord per a un govern de coalició. "Si no falten a la seva paraula, estem molt a prop", assenyalava Iglesias, hores abans que l'equip negociador del seu partit hagi sortit preocupat de la reunió per les postures "inamovibles" dels socialistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor