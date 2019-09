Troben les restes d'un soldat a una fossa de la Guerra Civil a la Noguera

Ester Capella a la fossa on han trobat les restes d'un soldat de la Guerra Civil Foto: ACN

Els arqueòlegs han trobat les restes d'un soldat de la Guerra Civil durant els treballs d'obertura d'una fossa al municipi de Foradada (Noguera). La fossa es troba a la Serra Alta, una zona que durant la guerra va servir com a punt de defensa de l'exèrcit republicà. Aquesta setmana han començat els treballs d'obertura de la fossa i aquest divendres s'exhumaran les restes del soldat trobat per extreure-li mostres genètiques que ajudin a identificar-lo.Els Agents Rurals van rebre l'avís d'una persona que havia trobat unes pedres amuntegades en les quals hi havia escrit "DEP" (descansi en pau). Sota d'aquestes hi havia la fossa en la qual ara s'hi ha localitzat les restes d'un soldat de la Guerra Civil. De moment no se sap si el soldat pertanyia al bàndol republicà o al nacional, tot i que en aquest punt de la Serra Alta els republicans hi tenien una zona de defensa formada per un pou de tirador, on hi ha la fossa i lloc on els soldats es situaven per disparar amb fusells o metralladores, connectat a un sistema de trinxeres.No es descarta que en aquest punt hi puguin haver més individus tot i que de moment, a banda de les restes localitzades, només s'hi ha trobat objectes bèl·lics com munició, cartutxos, i roba, així com llaunes de conserva i un tub de pasta de dents, objectes que "ens parlen molt de la vida quotidiana dels soldats" ha dit la directora de l'excavació, Anna Camats.L'excavació es troba dins el Pla de fosses que des del gener de 2017 coordina el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica. Des de la seva posada en funcionament, el Pla ha permès obrir 21 fosses d'arreu del país i recuperar 292 cossos, dels quals set han pogut ser identificats i retornats als seus familiars.Les identificacions s'han fet amb el Programa d'identificació genètica que compta amb una base de dades on hi ha els perfils genètics de les restes localitzades en fosses i els perfils genètics de familiars de víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Actualment en aquesta base de dades hi ha 2.000 mostres d'ADN de familiars de desapareguts. En aquest sentit, la consellera de Justícia, Ester Capella, ha fet una crida a totes les persones que tenen o que poden tenir un familiar desaparegut perquè donin mostres d'ADN. Segons ha explicat la consellera, "el temps se'ns acaba", ja que la forma de poder fer la identificació "sense cap mena de dubte" és amb la mostra de familiars directes com germans o fills.La consellera de Justícia, Ester Capella, ha visitat aquest dijous la fossa de Foradada acompanyada del director dels Serveis Territorials de Justícia a Lleida, Jaume Monfort, la directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, l'alcaldessa de Foradada, Maricel Segú i la directora de l'excavació, Anna Camats.

