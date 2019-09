El personal de terra d'Iberia del Prat convoca una nova vaga del 21 al 24 de setembre

El personal de terra de l'empresa aèria Iberia ha convocat vaga a l'aeroport del Prat per als dies 21, 22, 23 i 24 de setembre, segons han confirmat fonts del Departament de Treball, que indiquen que la convocatòria s'ha registrat aquest mateix dijous.La direcció de la companyia, per la seva banda, ja ha respost a aquesta nova convocatòria d'aturades traslladant avui mateix a la mesa de negociació dels representants dels treballadors que suspèn temporalment les converses per pactar un nou conveni col·lectiu. En un comunicat, Iberia afirma que ha pres aquesta decisió "per la successió de vagues" de les darreres setmanes a Barcelona, Bilbao i Madrid "i la convocatòria de noves aturades".La direcció d'Iberia considera que "no pot" seguir negociant un conveni col·lectiu "sota el principi de bona fe" si segueix "sotmesa al xantatge permanent de vagues".

