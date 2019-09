Un centenar de conills han mort per l'assalt animalista a Gurb

Una conilla que ha avortat per l'assalt animalista.

Una conilla amb l'esquena trencada. Una conilla amb l'esquena trencada.

Un total de 97 conills, entre mares i cries, han mort per l' assalt animalista del passat diumenge a la granja de Vilaró de Tarrés, a Gurb. La majoria són cries, ja que algunes de 14 les conilles robades o mortes eren mares i han deixat orfes les camades.ha pogut accedir al document del veterinari que ha valorat les primeres conseqüències de l'assalt a la granja.El recompte del veterinari comptabilitza 5 conilles mortes gestants de 29 dies; 2 conilles gestants i lactants amb trencament de columna vertebral degut els sorolls; i 3 avortaments de conilles gestants de 29 dies.D'altra banda, de les 14 robades, n'hi havia 8 de gestants i lactants i 6 de gestants. Del primer grup hi havia 9 conillets de 15 dies de vida que s'han hagut de sacrificar en perdre la mare. Entre robades i mortes, s'han hagut de sacrificar 9 camades de 10 conillets cadascuna, és a dir, 90 cries.Precisament, en una entrevista a, el propietari, Joan Vilaró, criticava l'actuació dels animalistes pel fet de deixar els animalistes sense mares En l'informe es detalla que el dia de l'entrada hi havia 700 conilles a tres dies de parir i unes 800 gestants de cinc dies. "Les conilles reproductores són animals molt susceptibles a sorolls i estressos", remarca.Així doncs, l'assalt a la granja no només es va saldar amb el robatori de 14 conilles. A més, aquestes conseqüències no són les definitives, ja que cal esperar uns dies per veure com ha pogut afectar a la resta d'animals. A la granja hi ha unes 3.000 mares.

