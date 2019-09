VÍDEO Manel publica «Per la bona gent», la primera cançó del seu nou disc

El grup Manel ha publicat el seu nou single 'Per la bona gent' aquesta mitjanit a través del seu web amb el videoclip de la cançó que formarà part del seu cinquè disc, que es publicarà aquesta tardor.Un tema pop amb base electrònica i que també inclou un fragment del clàssic de Maria del Mar Bonet 'Alenar' de l'any 1977: "Tres portes tinc a ca meva / obertes a tots els vents: / la que està oberta per tu / l'altra per la bona gent / la tercera per la mort / que la tancarà el meu temps". De fet, a la cançó es pot escoltar en diverses ocasiones les frases de Bonet sobre una nova base rítmica.Manel ja ha anunciat diversos concerts per aquest novembre al Deleste Festival de València el 9 de novembre; al Cruïlla de Tardor al Poble Espanyol el 16 de novembre; al Tarraco Arena Plaça de Tarragona, el 23, i a La Mirona de Salt en el marc de Temporada Alta el 29 de mateix mes. També s'han anunciat els concerts del 28 de desembre al Teatre de La Llotja de Lleida i el 9 de gener a La Riviera de Madrid. Podeu comprar les entrades aquí Fa dos mesos, el grup va publicar a les seves xarxes socials un concert de la gira de l'últim disc, Jo competeixo, que van fer a la sala Razzmatazz de Barcelona el 25 de gener de 2017. Més enllà d'això, Manel ha mantingut el secretisme dels seus moviments més enllà de puntuals publicacions a les xarxes socials. La darrera, un brevíssim teaser de la cançó que finalment s'ha publicat avui.

