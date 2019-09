VÍDEOS Gran expectació per un incendi a l'estació de trens de Vic

Un petit incendi s'ha declarat aquest dijous a la tarda, poc abans de les 19h, a tocar de la passarel·la de de l'estació de trens de Vic. El foc, que no ha arribat a grans dimensions en cap moment, ha estat apagat en pocs minuts pels Bombers. Les flames no s'han extes més enllà d'una zona elevada de matolls i no ha afectat a la circulació dels trens.L'incendi ha generat molta expectativa i desenes de persones s'han acumulat a tocar del recinte per fer fotos i enregistrar-ho en vídeo.

