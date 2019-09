Els votants de l'1-O, protagonistes de la Marxa dels Vigatans

Marcel Mauri, l'any passat a la Marxa. Foto: Adrià Costa

La Marxa dels Vigatans és un dels principals actes dels dies previs a la Diada. La dissetena edició se celebrarà aquest divendres, 6 de setembre, a dos quarts de 10 del vespre a la plaça Major de Vic. Fins a 36 columnes procedents de diverses poblacions de la comarca i ompliran de torxes aquest emblemàtic espai. La novetat d'enguany és un vídeo-mural participatiu on votants de l'1-O expressaran que “ho tornaran a fer”.L'acte començarà amb l'arribada de les diverses columnes de foc dels diversos pobles d'Osona. A més del vídeo-mural, es pot participar formant part d'una de les 36 columnes que surten de les poblacions d'Osona portant una torxa, apadrinant una torxa o participant en el concurs d'Instagram.Precisament, "ho tornarem a fer" van ser les paraules que va pronunciar el president d'Òmnium Jordi Cuixart durant el judici de l'1-O al Suprem. Per aquest motiu "La Marxa dels Vigatans, ja ho fem!" és el lema de la 17a edició i fa referència al convenciment que la desobediència civil és l'única opció.Les projeccions, la proposta escenogràfica, la música i el teatre seran el fil conductor d'un acte vol ser reivindicatiu i espectacular a parts iguals. De fet, també donarà veu als presos i exiliats polítics a través de gravacions i lectures de textos escrits per a l'ocasió. L'acte comptarà amb la presència de Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural.L'edició d'enguany serà més accessible, ja que es comptarà amb la col·laboració de l'associació de sords de Vic i Osona. Per tant, un intèrpret a l'escenari transmetrà els diàlegs durant tot l'acte. En els darrers anys ja s'ha incorporat els subtítols en els vídeos projectats.

