Un grup d'experts es constitueix per influir en les polítiques digitals de Barcelona

Aquest dijous s'ha presentat el Grup Ciutadà de Polítiques Digitals (GCPD) a Barcelona, format per deu experts en temes digitals, entre els quals destaquen l'activista i cofundadora de Xnet, Simona Levi; el director de recerca de Citilab, Artur Serra; o l'activista de les xarxes de telecomunicacions obertes, Ramon Roca. El grup pretén influir a les polítiques digitals de Barcelona aportant propostes per la ciutat.En la roda de premsa de presentació, Levi ha explicat que ja han "presentat 15 propostes concretes a l'ajuntament". Per exemple, ha criticat que l'ús digital en la burocràcia és molt rudimentari i que es podria solucionar molt fàcilment. En la mateixa línia, també ha criticat que les institucions considerin l'àmbit digital com una qüestió "residual".La presentació, a més, ha comptat amb la presència del nou comissionat d'Internet i Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, Michael Donaldson, amb Elisenda Alemany, d'ERC, i Ferran Mascarell, de JuntsxCat BCN. El GCPD, en acabar l'acte, ha qualificat de "molt constructiva" la trobada amb els membres del comissionat i dels grups polítics i ha recalcat la seva "bona predisposició".Donaldson, per exemple, ha obert les portes a crear "espais de col·laboració" per unes "polítiques digitals més avançades". Al seu torn, Alemany ha plantejat una forma de treball en "igualtat de condicions" i, per altra banda, Mascarell ha proposat un "pacte transversal per treure internet del joc partidista".La idea de ser del grup va gestar-se durant la passada campanya electoral, preocupat per la "gairebé absoluta absència del tema als programes electorals i als debats", dicta la seva pàgina web. Segons un estudi de la relació dels governs amb l'agenda digital , "l'interès pels temes digitals per part dels partits representats al consistori de l'Ajuntament de Barcelona és només de l'1,7%, el més baix d'entre totes les ciutats analitzades".

