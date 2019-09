L'eurodiputat Javier Nart abandona Ciutadans

L'eurodiputat Javier Nart ha abandonat Ciutadans. El parlamentari europeu ho ha anunciat en una carta al secretari general del partit, José Manuel Villegas. Nart ha decidit conservar l'acta de diputat i romandrà en el grup de Ciutadans en qualitat d'independent, una posició que, segons ha dit, "no suposarà cap problema". La decisió de Nart s'afegeix a la de molts altres dirigents del partit taronja, com Francesc de Carreras o Toni Roldán. Precisament avui, el fins ara diputat al Congrés Francisco de la Torre, que havia dimitit de l'executiva taronja, ha anunciat que deixa també l'escó. Javier Nart era conegut pel seu dicurs molt bel·ligerant envers el sobiranismeTots aquests dirigents van manifestar de diversa manera la seva discrepància envers la línia imposada per Albert Rivera d'aliança amb el PP i formar majories amb l'extrema dreta de Vox allí on fessin majoria. Ciutadans viu moments difícils. A Catalunya, la direcció ha decidit purgar els militants crítics amb la política de Rivera i hi ha un fort malestar entre la militància

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor