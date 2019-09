El guàrdia civil que es va fer un embolic amb la bandera d'Òmnium al Suprem els reclama 10.000 euros

"Un tros de tela quadrada que posa Òmnium, de color verd i alguna ratlla, amb un pal". Aquesta va ser la molt comentada descripció que va donar, al judici de l'1-O, un dels agents de la Guàrdia Civil que va declarar com a testimoni , quan se li va preguntar per la manifestació que s'havia organitzat el 20 de setembre arran de l'escorcoll al Departament d'Exteriors. Ara, després que Òmnium inclogués l'escena en un dels vídeos per a xarxes -de la mateixa manera que va fer amb altres intervencions del judici- l'agent els ha interposat una demanda, que l'entitat que presideix Jordi Cuixart ja ha contestat.Segons asseguren afonts de l'entitat, Òmnium ja ha presentat un recurs al jutjat de primera instància 57 de Barcelona perquè desestimi la demanda. L'agent els va denunciar per un delicte contra el dret a la pròpia imatge, i demana 10.000 euros per fer servir la seva veu per lucrar-se. Considera que Òmnium va fer servir la seva veu per lucrar-se.El recurs d'Òmnium precisa que la declaració de l'agent es va produir amb ocultació del rostre, sense mostrar-ne la imatge ni identificar cap dada personal -tal com havia acordat el Suprem-, i que la seva veu "no és coneguda públicament". Per tant, la possibilitat que sigui reconegut no supera l'àmbit proper familiar o laboral, tal com també ho van considerar les autoritats judicials autoritzant-ne la difusió de la veu però no de la imatge.El vídeo difós per l'entitat, a més, recollia només la literalitat del que havia passat a la sala en el transcurs de la vista, amb pròpies expressions del testimoni que, de fet, van provocar somriures i rialles de sorpresa. Aquests elements, indica el recurs, consten en la gravació, i Òmnium es va limitar a informar de l'ambient general arran de les declaracions, a través d'un format reduït per a les xarxes socials.La descripció de la bandera per part del policia va ser un dels molts moments surrealistes del judici al Tribunal Suprem. L'agent també va escriure escenes de violència durant tot l'escorcoll i va assegurar haver vist banderes de Comissions Obreres i de l'entitat que presideix Cuixart. Quan les defenses van demanar-li que descrigués aquestes banderes, l'agent va ser imprecís i poc encertat, un fet que va provocar somriures entre els advocats defensors.El guàrdia civil va descriure en tot moment un relat apocalíptic. "La seva cara no era normal. Denotava molta ràbia i violència. No ho havia viscut mai", va dir. El policia va descriure l'actitud dels manifestants utilitzant expressions com "ràbia descontrolada" i "episodis de terror", tot assegurant que centenars de persones es van abraonar contra els vehicles policials, colpejant-los i, fins i tot, arribant a trencar els vidres.Més informació en els propers minuts

