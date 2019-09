Qui jutjarà el president Torra pel cas dels llaços grocs?

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té previst jutjar el president de la Generalitat, Quim Torra, els dies 25 i 26 de setembre. Torra no ha aclarit si assistirà al judici o no, perquè coincideix amb el Debat de Política General al Parlament i el president ha deixat clar que no demanarà a Roger Torrent que canviï la data de la sessió. A més, Torra ha avançat que recusarà els tres magistrats que l'han de jutjar. Qui serà l'encarregat de jutjar el president? Tal com ha informat TV3 , el tribunal tindrà tres magistrats. Estarà presidit per Jesús Maria Barrientos, president del TSJC, i l'acompanyaran el Joaquín Elías Gadea i Mercedes Armas, que serà qui redactarà la sentència que determinarà si Torra va cometre desobediència en resistir-se a retirar els llaços grocs durant la campanya electoral del 28-A.Tots tres magistrats estan ben familiaritzats amb el procés català. Començant per Barrientos, ja va parlar públicament de la qüestió dels llaços grocs i ho va fer per posicionar-se al costat de la Junta Electoral Central (JEC). "Crec que la decisió de la JEC és tan òbvia que no hauria de ser necessària, perquè és l'estat normal de les coses, els edificis públics no són espais per als posicionaments ideològics", va dir el president del TSJC.D'altra banda, tots aquells que hagin seguit de prop del judici de l'1-O coneixeran també Mercedes Armas. Ella va ser l'encarregada d'ordenar als cossos i forces de seguretat de l'Estat que impedissin l'accés als centres de votació el dia del referèndum. La seva resolució, i la interpretació que se'n va fer, va ser un dels temes més recurrents al Tribunal Suprem entre els mesos de febrer i juny.Per últim, Joaquín Elías pertany a l'Associació Professional de la Magistratura i també ha mostrat la seva preocupació pels fets de la tardor del 2017 a Catalunya. Concretament, va aplaudir el setembre passat l'aplicació de l'article 155 que va servir, en paraules del magistrat, "per restablir la normalitat institucional".I què diu la llei? Exigeix, pel bé de la independència judicial, que els jutges no coneguin prèviament la qüestió per tal d'arribar al judici tan "nets" com sigui possible.

