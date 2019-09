Cap entitat andalusa a Catalunya ha demanat fer els cursos de castellà que paga la Junta

"No ens n'havien dit res. I som escèptics". Aquesta és la resposta de Daniel Salinero, president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC), preguntat persobre la nova línia d'ajudes -superior als 100.000 euros- que la Junta d'Andalusia ha aprovat per "combatre" la immersió lingüística a Catalunya, Euskadi i el País Valencià.La intenció del govern de Juanma Moreno, del PP i que té com a socis Cs i Vox, és que les entitats utilitzin els diners d'aquesta partida -que s'inclourà en els pressupostos del curs 2020- per oferir classes de castellà en territoris on aquesta llengua no és l'única oficial. Per ara, però, tal com detalla Salinero a aquest mateix diari, cap ni una del centenar d'associacions culturals andaluses de Catalunya ha sol·licitat formalment acollir aquests cursos.Totes les entitats que s'han adreçat a la FECAC ho han fet per aclarir ben bé de què es tracta i resoldre dubtes, ja que l'anunci oficial -una concessió del govern de PP i Ciutadans als ultres de Vox- ha agafat completament desprevingut al teixit associatiu. De fet, l'abast real d'aquestes ajudes, que s'emmarquen en la línia d'actuació de la secretaria general d'Acció Exterior, dirigida per Enric Millo, encara està per definir. Però ni hi havia demanda ni hi ha interès, segons la FECAC.Sigui com sigui, les entitats consideren que a Catalunya "no hi ha cap problema entre el català i el castellà", el que contrasta amb les paraules del president andalús, que assegurava que algunes els havien demanat ajuda "amb llàgrimes als ulls". La FECAC acull més d'un centenar d'associacions i, per tant, aquests 100.000 euros -que s'haurien de repartir també entre les basques i valencianes- representen una quantitat irrisòria, que no serviria per a engegar cap projecte potent. És per això que Salinero atribueix l'anunci d'aquestes subvencions a una simple estratagema política, que "buscava el titular".Per la seva banda, en resposta a les preguntes de, la conselleria de Presidència de la Junta d'Andalusia -de la qual depèn el departament de Millo- atribueix aquesta nova línia d'ajudes a una branca més de "l'Estatut d'Andalusos en el món", aprovat ja de fa anys i dedicat a vetlla per la protecció de la identitat andalusa amb activitats culturals o la projecció de la comunitat a l'exterior, entre altres branques d'actuació.Els nous comptes -avalats per la formació ultradretana- doten aquestes activitats de fins a 882.000 euros. La nova partida contra la immersió lingüística en altres territoris de l'Estat serà d'uns 100.000 euros, tal com ha confirmat la Junta a aquest mateix diari.La Junta ha presentat els ajuts com una atenció als descendents d'andalusos perquè mantinguin les seves arrels. Però, com s'assegura això? És difícil perquè, d'entrada, no serà la Junta qui els imparteixi sinó que seran les entitats arribats el cas. I aquestes, segons Salinero, no demanarien cap certificat de naixement dels pares o descendència als possibles matriculats. Les activitats que fan, ja siguin relacionades amb el folklore o de qualsevol altra qüestió, estan destinades als socis o al públic en general.

