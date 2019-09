VÍDEO Una animalista denuncia als Mossos una persecució i una agressió després de l'assalt a Gurb

Una jove activista ha denunciat als Mossos d'Esquadra una agressió després de l' assalt animalista a Gurb. Diumenge, una cinquantena de joves van entrar en una granja de conills del municipi i se'n van emportar 14. El propietari de l'explotació estava sol, però es van acostar altres ramaders i pagesos de la zona per aturar-los. Es van viure moments de molta tensió entre ambdós bàndols. Els Mossos van identificar una quinzena de persones, alguns d'ells menors d'edat, i de nacionalitats molt diverses.Segons l'entitat animalista Direct Action Everywhere (DxE), després d'aquests fets, uns pagesos van perseguir un dels cotxes dels animalistes durant hores. Durant la persecució van sentir una explosió molt forta que el conductor identifica com una arma llarga de caça. Els fets van tenir lloc a prop del peatge 133 de La Llagosta, al Vallès Oriental. Els trossos de vidre van impactar contra la cara de la jove, que tal com es recull en el comunicat mèdic, al qual ha tingut accés, no van precisar sutura.Els Mossos d'Esquadra descarten que es tracti d'una arma de foc, sinó que es va colpejar el vidre del cotxe amb un objecte contundent. La investigació està oberta per tal d'esbrinar els fets. D'altra banda, des d'Autopistes Catalanes no tenen constància dels fets ocorreguts.

