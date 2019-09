El Prat, tot l'estiu entre els quatre aeroports amb més retards del món

L'Aeroport del Prat s'ha situat tot l'estiu entre els quatre aeroports del món amb més retards, segons recull el web d'estadístiques aèries Flightstats. El rànquing, que reuneix els 50 principals aeroports del món, situa el centre barceloní en tercera posició quant a retards tant al juny com al juliol, però a l'agost el baixa a la quarta posició per la irrupció de l'aeroport de Hong Kong com a conseqüència de les protestes que el van bloquejar.Així, el 39,72% dels vols del juny, el 40,31% dels del juliol i el 35,54% dels de l'agost van operar amb retards de quinze minuts o més i la mitjana de retards va ser de 45,1 minuts al juny, 51,7 al juliol i 46,3 a l'agost. Barcelona va ocupar el lloc 44 en puntualitat, a excepció del juny en què va baixar fins a la 46a posició.Les xifres són millors que les de l'estiu passat, quan el 45,8% dels 45.703 vols operats en aquests tres mesos van acumular retards d'un quart d'hora o més i l'aeroport barceloní va ocupar la posició 48 del rànquing.Al juny van operar al Prat un total de 15.029 vols, dels quals el 60,28% van aterrar o es van enlairar dins del temps indicat. El 39,72% però ho va fer amb una demora de quinze minuts o més i amb una mitjana de retard de 45 minuts. El mes passat, l'aeroport d'Amsterdam va liderar el rànquing amb el 43% dels vols retardats.Al juliol es van operar 15.687 vols, un 59,69% on time i un 40% amb retards. La demora mitjana va ser de 51,7 minuts. L'aeroport de Londres-Gatwick va ocupar la primera posició amb un 51,36% de vols retardats.Per últim, a l'agost es van operar 15.537 vols, dels quals un 64,46% ho van fer dins del temps marcat i un 35,54% amb retards. La mitjana va ser de 46,3 minuts. Un cop més, Londres-Gatwick va ocupar la primera posició, amb el 49,46% dels vols fora d'horari.Entre les dades que ofereix el rànquing destaca el cas de Hong Kong, ja que mentre que al juny ocupava la posició número 13 amb un 30% dels vols retards, a l'agost passa a la segona posició amb el 37,27%.En contraposició, Sao Paulo i Tokio lideren el rànquing dels 50 millors aeroports del món quant a puntualitat. Tant al juny com al juliol Tokio va ser el més puntual, amb fins a un 91% dels vols en temps, seguit del de Sao Paulo amb entre un 86% i un 89% dels vols amb puntualitat. A l'agost va ser precisament l'aeroport de Sao Paulo el més puntual, amb un 89,24% dels vols dins del seu horari i en segon lloc es va situar el de Minneapolis, amb el 84,5% dels vols a l'hora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor