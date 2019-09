El fiscal veu «consciència de desobeir» en l'actitud dels regidors de Badalona acusats pel 12-O

El judici contra els sis regidors de l'Ajuntament de Badalona que van treballar el 12 d'octubre del 2016 ha quedat vist per sentència aquest dijous. Els acusats s'enfronten a una pena de 15 mesos d'inhabilitació i una multa per un delicte de desobediència perquè el fiscal considera que els regidors tenien "consciència de desobeir" quan van decidir entrar al vestíbul de l'edifici Viver.El fiscal insisteix que la resolució judicial era d'una "claredat meridiana" i que tots els ciutadans que ho volien van ser atesos a l'edifici. Les defenses, en canvi, demanen l'absolució ja que consideren que el correu electrònic enviat als 1.500 treballadors del consistori demostra que els regidors van acatar la decisió fent un "tancament patronal" tot i dur a terme un acte polític emparats en la llibertat d'expressió.Aquest dimecres ja van declarar els regidors, que van qualificar l'acte de "polític" i "simbòlic". Ho van dir durant la primera jornada del judici que se celebra a la Ciutat de la Justícia, en la qual van remarcar que sí que van complir amb el mandat judicial perquè van comunicar a tots els empleats de la corporació que no podrien treballar durant la jornada festiva.A més, van precisar que l'Ajuntament no va obrir ni va funcionar com en un dia feiner. "La decisió final del que va passar va ser política i la vam prendre com càrrecs electes", va assegurar l'extinent d'alcalde badaloní, Oriol Lladó (ERC).

